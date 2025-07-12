The Athletic: Контракт Гаврикова с «Рейнджерс» вошёл в топ-10 сделок свободных агентов

"Предоставление такого контракта 29-летнему защитнику действительно сопряжено с определённым риском. Есть реальный шанс, что Владислав Гавриков ближе к тому, чтобы стать защитником № ¾, чем к тому, чтобы стать рабочей лошадкой топ-пары, которой он стал в прошлом сезоне, особенно после перехода из команды с элитной структурой в Лос-Анджелесе в ту, которая в прошлом сезоне была неорганизованной и хаотичной в обороне.