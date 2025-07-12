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Голкипер «Калгари» Иван Просветов рассказал, в чём секрет успеха российских вратарей в НХЛ

Новичок «Калгари Флэймз» российский голкипер Иван Просветов ответил на вопрос о секрете успешной игры отечественных вратарей в НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Новичок «Калгари Флэймз» российский голкипер Иван Просветов ответил на вопрос о секрете успешной игры отечественных вратарей в НХЛ.

«Работоспособность, наверное. Мы всегда все голодные русские, мы хотим работать, а они сытые (смеётся). Это всё шутка. Понятно, что и европейцы, и американцы с канадцами очень работоспособные ребята, но всё равно есть какой-то такой момент. Нам надо постоянно зарабатывать авторитет», — приводит слова Просветова «Советский спорт».

Просветов вернулся в НХЛ после сезона в ЦСКА. Сообщается, что соглашение голкипера с «Калгари» заключено сроком на один год, зарплата вратаря составит $ 950 тыс. за сезон.

В сезоне-2024/2025 в НХЛ выступали 11 российских вратарей. Сергей Бобровский с «Флоридой Пантерз» второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.