Голкипер «Калгари» Иван Просветов рассказал, в чём секрет успеха российских вратарей в НХЛ

«Работоспособность, наверное. Мы всегда все голодные русские, мы хотим работать, а они сытые (смеётся). Это всё шутка. Понятно, что и европейцы, и американцы с канадцами очень работоспособные ребята, но всё равно есть какой-то такой момент. Нам надо постоянно зарабатывать авторитет», — приводит слова Просветова «Советский спорт».