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Эллер: Овечкин обладает уникальным сочетанием физических данных и броска

Ларс Эллер: Овечкин обладает уникальным сочетанием физических данных и броска.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Ларс Эллер заявил, что россиянин Александр Овечкин обладает уникальным сочетанием физических данных и броска, которыми, возможно, уже никто не будет обладать.

«Он уникален — это особое сочетание физической мощи и броска, которое мы, возможно, больше никогда не увидим. Но главное — его невероятная мотивация, желание никогда не сдаваться и стремиться к большему. Другие игроки забивали по 40, 50, 60 голов за сезон, но не на протяжении 20 лет! Это просто невероятно, если задуматься — как его тело выдерживает такие нагрузки, а разум остается таким же голодным до побед», — приводит слова Эллера RMNB.

Эллер играл за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год. Также он выступал за команду в сезоне-2024/25. Датчанин отметил, что рекорд Овечкина являлся вопросом времени, а сам россиянин уже понимал, что побьет его: «Это было действительно особенное событие. Мне посчастливилось много лет играть с Ови, я очень за него рад. В какой-то момент он уже знал, что достигнет этого. Вопрос был только в том, когда это случится и успеет ли он сделать это в текущем сезоне до плей-офф. Он был просто неудержим перед тем, как сломал ногу. А когда вернулся, продолжил в том же духе. Это невероятно».

Также он добавил, что после установки рекорда россиянин был щедр на подарки: «Ови подарил всем часы Hublot. Индивидуальные часы. Кажется, он подарил их даже тренерам и персоналу, а не только игрокам», — рассказал Эллер.

Овечкину 39 лет. Форвард был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года и с тех пор выступает за столичный клуб. Россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. По ходу последнего сезона капитан «Кэпиталз» обновил рекорд лиги по количеству голов в регулярном чемпионате за всю историю. На счету Овечкина 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).

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