Эллер: Овечкин обладает уникальным сочетанием физических данных и броска

Эллер играл за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год. Также он выступал за команду в сезоне-2024/25. Датчанин отметил, что рекорд Овечкина являлся вопросом времени, а сам россиянин уже понимал, что побьет его: «Это было действительно особенное событие. Мне посчастливилось много лет играть с Ови, я очень за него рад. В какой-то момент он уже знал, что достигнет этого. Вопрос был только в том, когда это случится и успеет ли он сделать это в текущем сезоне до плей-офф. Он был просто неудержим перед тем, как сломал ногу. А когда вернулся, продолжил в том же духе. Это невероятно».