Илья Сорокин рассказал, насколько важен рост для современного вратаря

— Если тебя не выбрали на драфте, это не значит, что всё, конец. Пример — Сергей Бобровский, которого не выбрали на драфте и у которого была возможность поехать в любую команду, которую он захочет, сделать выбор самому. Низкий рост — это не приговор. Если ты ловишь шайбу, всем будет без разницы, какого ты роста, — цитирует Сорокина Legalbet.