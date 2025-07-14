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Илья Сорокин рассказал, насколько важен рост для современного вратаря

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин считает, что низкий рост не является приговором для голкипера.

Источник: Чемпионат.com

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин считает, что низкий рост не является приговором для голкипера. Также россиянин отметил, что не обязательно быть задрафтованным клубом НХЛ, чтобы показывать великолепные результаты в лиге. Сорокин привёл в пример своего соотечественника Сергея Бобровского.

— В НХЛ идёт тенденция, что на драфте выбирают высоких, габаритных вратарей, как считаете, что в таком случае делать низкорослым?

— Если тебя не выбрали на драфте, это не значит, что всё, конец. Пример — Сергей Бобровский, которого не выбрали на драфте и у которого была возможность поехать в любую команду, которую он захочет, сделать выбор самому. Низкий рост — это не приговор. Если ты ловишь шайбу, всем будет без разницы, какого ты роста, — цитирует Сорокина Legalbet.

Рост Бобровского составляет 188 см. Примечательно, что оба вратаря являются воспитанниками новокузнецкой школы хоккея. Бобровский родился в Новокузнецке, а Сорокин является уроженцем Междуреченска — города из Кемеровской области.