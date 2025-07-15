Щитов — о Кузнецове в НХЛ: при правильном отношении к делу у него всё получится

«Евгений — очень хороший игрок. Я бы очень хотел, чтобы он заиграл в НХЛ и вернулся на прежний уровень У него очень хороший талант, и при правильном отношении к делу у него всё получится. Кузнецов может играть в НХЛ. Он способен развернуть всю эту ситуацию себе в плюс», — цитирует Щитова Legalbet.