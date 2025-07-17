Возраст? Нет, не слышали. Восемь главных ветеранов нового сезона НХЛ

И уж очень интересно, как сложится его карьера после поездки в Италию, — разговоры о возможном обмене из «Пингвинз», которые в ближайшее время вряд ли будут бороться за Кубок Стэнли, становятся всё громче. А потому следить за Сидни в новом сезоне будет так же интересно, как и раньше.