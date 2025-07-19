39-летний Овечкин ответил, попытается ли он достичь отметки 1000 голов в НХЛ

Ранее издание The Hockey Writers подсчитало, что для достижения данной отметки 39-летнему россиянину понадобится еще как минимум три года — до сезона-2027/28.
Контракт форварда расчитан до лета 2026-го. Сейчас на счету Овечкин 897 голов.
«Надо сначала хотя бы выйти на лед, попасть в состав, забить хоть одну шайбу (улыбается)», — передает слова Овечкина корреспондент Sport24 Надежда Тонконог.
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