Овечкин раскрыл четыре вещи, по которым больше всего скучает в США

«В моем детстве мы с друзьями играли здесь в футбол. Я жил недалеко, на Флотской, 50. В последний раз я играл здесь, очень давно, когда был в школе. Очень приятно, что сейчас здесь сделали такую прекрасную площадку для детей. Мои друзья, с которыми я рос, сказали, что это отличная площадка. Все довольны, дети — особенно», — сказал Овечкин.