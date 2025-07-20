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Шнайдер: «Овечкин — настоящий бурый медведь. Символ России»

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась перед встречей с отечественным хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным на спонсорском мероприятии.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

«Я о-очень хочу познакомиться с Александром. Я никогда не видела Овечкина, не была на живых хоккейных матчах. Но хоккей — что-то невероятное.

Теннис — другой. У нас этикет, а в хоккее — сумасшедшая энергетика. Очень интенсивная и активная игра, быстро развиваются события. А еще я вообще люблю кататься на коньках. Но мне бы так хотелось попасть на его матч.

Мне бы хотелось, чтобы он меня узнал. Но он занятой человек, наверное, не следит так за теннисом, так что я не обижусь. Овечкин — рекордсмен, приятный человек и замечательная личность. Настоящий бурый медведь. Символ России», — заявила Шнайдер в интервью Спортс''.

В прошлом сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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