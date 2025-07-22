НХЛ и Серия А подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков лиги (NHLPA) и футбольная итальянская Серия А подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте НХЛ.
Договор подписан в преддверии Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Согласно условиям сотрудничества, ведущие европейские игроки НХЛ смогут потренироваться вместе с клубами высшего итальянского дивизиона и легендами Серии А. Также 22 августа в Милане пройдет ежегодный европейский медиатур при участии 30−40 игроков НХЛ.
На следующий день после этого стартует сезон Серии А, хоккеисты получат право поучаствовать в тренировочных мероприятиях команд, а также посетят матч первого тура между «Миланом» и «Кремонезе».
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут