«Главная цель — Кубок Стэнли». Четыре российских защитника получили топ-контракты в НХЛ

В начале июля серьезно изменился список высокооплачиваемых российских защитников. К Михаилу Сергачеву из «Юты» (кэпхит — 8,5 миллиона долларов) на вершине присоединился Иван Проворов из «Коламбуса» (8,5 вместо 6,75 по предыдущему соглашению). Владислав Гавриков поднялся в тройку после переезда из «Лос-Анджелеса» в «Рейнджерс» (7 вместо 5,875), Дмитрий Орлов переместился со второй на четвертую строчку после смены «Каролины» на «Сан-Хосе» (6,5 вместо 7,75), а Александр Романов из «Айлендерс» дополнил первую пятерку (6,25 вместо 2,5).
«Играешь ради борьбы за чемпионство»
28-летний Иван Проворов остался в «Коламбусе», новый контракт — на 7 лет и 59,5 миллиона долларов (средняя зарплата — 8,5 миллиона). Защитник дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, провел в лиге 696 матчей и набрал 282 очка (77 голов, 205 передач). Ярославец в июне 2023 года расстался с «Филадельфией» в рамках трехстороннего обмена с участием «Лос-Анджелеса» и присоединился к «Коламбусу».
Проворов за два года в «Блю Джекетс» сыграл 164 матча с 65 (12+53) очками. В прошедшем сезоне команда Дина Эвасона до последней игры претендовала на попадание в плей-офф. Надежный защитник был очень важен в меньшинстве и выходил во второй паре в большинстве, начинал в связке с бомбардиром Заком Веренски, потом в основном играл с 21-летним новичком Дентоном Матейчуком и прописался на непрофильной позиции справа.
«Да, на самом деле клуб знал, что я хотел остаться, а я понимал, что меня захотят удержать. Думаю, не секрет, что клуб исследовал и смотрел другие варианты. Определенно, была нервная неделя, не совсем точно знал, вернусь я или нет. Но при этом моим единственным желанием было остаться здесь и переподписать контракт. И я рад, что мы смогли прийти к соглашению. Считаю, контракт хорош для обеих сторон. Очевидно, я счастлив остаться здесь еще на семь лет. Этот контракт — хорошая компенсация за то, что я показал. И он хорош для клуба при построении команды с учетом потолка зарплат. Уверен, это очень хорошее соглашение для всех», — сказал Проворов на встрече с североамериканскими журналистами в Коламбусе в начале июля.
Защитник оценил взаимодействие не только с Матейчуком, но и с Веренски: «Думаю, я смог хорошо освоиться при игре в защите справа. Конечно, праворукий справился бы лучше, чем я. Но я понимаю: команде в идеале нужны по три левых и правых защитника, а потому вещи становятся проще, если один леворукий защитник может сыграть с любой стороны. В сезоне я много играл справа, больше половины провел с Мэтти — и думаю, мы вместе хорошо справлялись со своей работой. В какой-то части сезона я играл вместе с Зи — и считаю, нам тоже удавалось хорошо делать свою работу. Когда я и Зи выходили вместе, наверное, входили в топ-3 пар защитников во всей лиге по тому, как много могли создавать в атаке и как хорошо действовали в обороне».
Проворов много внимания уделил разговору о потенциале этого «Коламбуса», в котором пару лет составлял своего рода русскую пятерку с форвардами Кириллом Марченко, Дмитрием Воронковым, Егором Чинаховым и вратарем Даниилом Тарасовым.
«В целом все начинается с раздевалки. Считаю, у нас великолепный коллектив и каждый из парней по отдельности, великолепный тренерский штаб. Мы здорово прибавили в игре — и команда, и многие ребята. И здесь отличный город с великолепными болельщиками, прекрасное место для жизни, тихое и спокойное, замечательное для того, чтобы растить детей. Считаю, мы добились огромного прогресса за последние два года. Бывают спады и подъемы, но команда становилась все лучше и справлялась с таким все увереннее. Мы способны расти, собирать победные серии. У нас очень молодая команда, в костяк вливаются 20-летние парни, каждый хочет прибавлять — и это здорово. Полагаю, наш лучший хоккей впереди, мы можем выиграть много матчей и, надеюсь, выиграть чемпионство», — сказал Проворов.
Иван разделил мнение о связи индивидуальных достижений с командными, обозначил главную цель на год: «Да, многие парни установили личные рекорды, а мы даже не попали в плей-офф. Если будем идти в топ-6 конференции, цифры станут только лучше, потому что выиграем больше матчей, больше забьем и меньше пропустим. Но в этой команде парни фокусируются на другом, стремятся вносить свой вклад любым способом — забивать, ассистировать, блокировать броски, делать хиты. И это здорово. Очевидно, мы играем все 82 матча регулярки ради шанса попасть в плей-офф и побороться за титул. Регулярка не то что не важна, но ты играешь ради чемпионства. Главная цель — постараться взять Кубок Стэнли. И этого не сделать, если не можешь выйти в плей-офф. Очень хочу прибавить, добиться лучшего результата с командой, выйти в плей-офф и там уже двигаться дальше».
«Играть в Нью-Йорке — это мечта и привилегия»
29-летний Владислав Гавриков присоединился к «Рейнджерс», контракт — на 7 лет и 49 миллионов долларов (средняя зарплата — 7 миллионов). Защитник дебютировал в Северной Америке в Кубке Стэнли-2019, в НХЛ провел 435 матчей и набрал 135 очков (29 голов, 106 передач). Ярославец в марте 2023 года расстался с «Коламбусом» после обмена в «Лос-Анджелес», теперь после завершения двухлетнего соглашения в статусе свободного агента переезжает из Калифорнии в Нью-Йорк.
Гавриков в «Кингз» закрепил репутацию надежного и самоотверженного защитника, был лучшим в команде по заблокированным броскам и входил в число лидеров лиги по игровому времени в меньшинстве. Олимпийский чемпион-2018 снова будет выступать за один клуб с бывшим партнером по «Блю Джекетс» Артемием Панариным, а «Рейнджерс» попытаются вернуться в число претендентов после провала в предыдущем сезоне.
«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером “Лос-Анджелеса”, разные вопросы. Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде. Да, для меня очень хорошая структура контракта, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально сделано, как составлена структура зарплаты. Для меня этот контракт — показатель работы, пути, который я прошел как спортсмен и человек. Это отражение всей моей карьеры», — сказал Гавриков в комментарии ТАСС вскоре после подписания контракта.
Владислав тогда же ответил на вопросы о переезде в Нью-Йорк и игре на легендарной арене клуба из Оригинальной шестерки в мини-интервью «СЭ»: «Все супер. Прекрасная организация, все идеально. Я очень доволен. Было немного сумбурно на рынке свободных агентов, но у меня просто никогда не было такого опыта. Волнение всегда есть, потому что возникает небольшая неопределенность. Никогда не знаешь, как будет развиваться ситуация, ведь есть много нюансов и факторов. Но все в итоге сложилось очень хорошо. Играть на “Мэдисон-сквер-гарден” — это мечта и привилегия. Этот стадион для меня — один из самых любимых в лиге. Когда приезжаешь на него, там есть небольшой подъем для гостевых команд. И когда идешь по этой горке, то понимаешь, что будет очень хороший вечер. Всегда приятно играть там в гостях. Сейчас будет вдвойне приятно».
Россиянин о реакции соотечественников Игоря Шестеркина и Артемия Панарина и возможности играть в паре с одной из звезд лиги Адамом Фоксом добавил: «Они писали мне еще 1 июля, когда проснулись, и спрашивали, почему я еще не подписал контракт. Они меня ждали очень давно, еще до выхода на рынок свободных агентов. Я взволнован. Мне хочется показать свой лучший хоккей и сделать команду лучше, чтобы мы выигрывали и был шанс побороться за Кубок Стэнли».
«Постарался уехать подальше к новой жизни»
33-летний Дмитрий Орлов присоединился к «Сан-Хосе», контракт — на 2 года и 13 миллионов долларов (средняя зарплата — 6,5 миллиона). Защитник дебютировал в Северной Америке в 2011 году, в НХЛ провел 867 матчей и набрал 327 очков (76 голов, 251 передача), с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Хоккеист из Новокузнецка в феврале 2023 года расстался с «Кэпиталз» и через «Миннесоту» отправился в «Бостон», после того сезона в статусе свободного агента подписал соглашение с «Каролиной» и теперь после возвращения на рынок переезжает с Востока на Запад.
Орлов в «Харрикейнз» не чувствовал себя комфортно в системе Рода Бриндамора и не видел доверия со стороны главного тренера. Универсальный защитник хотел получать больше времени в том числе в большинстве, такая возможность должна появиться в одной из худших команд лиги последних лет. «Сан-Хосе» перестраивается, опытный игрок вливается в состав с главными талантами «Шаркс» Маклином Селебрини и Уиллом Смитом, а также оставшимися россиянами — вратарем Ярославом Аскаровым и защитником Шакиром Мухамадуллиным.
«Знаете, я достаточно давно в этой лиге. Постарался решить, что лучше для меня и моей семьи. Очевидно, на рынке ты наверняка не знаешь, что случится. Я обсуждал [этот переезд] со своей семьей, потому что это очень далеко. Я всегда играл в Восточной конференции, а сейчас перемещаюсь на Запад. Это совсем другое. И мы на самом деле в большом восторге. Знаю, что [клуб] в своего рода перестройке, но располагает большим числом хороших молодых игроков. А мне бы хотелось кое-что поменять, особенно после двух последних лет, которые были непростыми для меня с психологической точки зрения. Так что вроде как постарался уехать подальше, к новой команде и новому образу жизни, здесь больше поездок — это должно быть интересно, чему рад», — сказал Орлов на онлайн-конференции с североамериканскими журналистами из Сан-Хосе почти через неделю после подписания контракта.
Дмитрий поделился историей о заключении соглашения: «Ох, если честно, это была очень стрессовая ситуация. Знаете, тяжело вспомнить, какой точно был день. Думаю, я подписался 2 июля. На самом деле поставил подпись в самолете, на котором пытался вылететь с сыном в свой родной город. Мы уже начали готовиться к взлету, у меня в руках был телефон, постарался подписать контракт. Было очень забавно. Как только мы взлетели, связь в моем телефоне сразу пропала, не было вай-фая и вообще ничего. Так что не знал, все прошло или нет, а потому ждал, когда мы приземлимся и я смогу получить сообщение от агента. И я убедился, что все в порядке, контракт подписан, все хорошо. Вот что могу рассказать вам, считаю это очень забавным. [Сколько времени занял полет до Новокузнецка?] От Москвы до моего родного города около четырех часов».
Обладатель Кубка Стэнли ответил, есть ли ему что доказывать в 15-м сезоне в лиге после десяти подряд выходов в плей-офф и переезда в клуб-аутсайдер: «Да, конечно же. Ты всегда голоден до побед. Ты постоянно хочешь играть со своими друзьями из команды, потому что это всегда твоя вторая семья. Вообще с ними ты иногда проводишь больше времени, чем с настоящей семьей. Да, я люблю хоккей, люблю играть, и, знаете, побеждать всегда весело. Что важно, это командный спорт, здесь никогда не бывает просто, особенно когда проходишь перестройку или что-то такое и когда также можешь помочь молодым игрокам. И у нас есть такие, у нас есть великолепные и техничные игроки, они могут стать суперзвездами в этой лиге. А я, похоже, самый возрастной в этой команде. Это будет хороший опыт».
«Хотелось подписаться надолго и не переезжать из клуба в клуб»
25-летний Александр Романов продолжит играть в «Айлендерс», новый контракт — на 8 лет и 50 миллионов долларов (средняя зарплата — 6,25 миллиона). Защитник дебютировал в НХЛ в постпандемийном сезоне-2020/21, провел в лиге 354 матча и набрал 83 очка (17 голов, 66 передач). Москвич в июле 2022 года расстался с «Монреалем» после обмена в «Айлс».
Романов в третьем сезоне в клубе из Нью-Йорка сыграл 64 матча с 20 (4+16) очками. Россиянин повысил свою значимость для команды Патрика Руа, получал хорошее игровое время и лидировал среди защитников команды по хитам и заблокированным броскам. Александр должен получить еще более важную роль после обмена Ноа Добсона в «Канадиенс».
«Я очень рад. Благодарен команде за доверие и оценку моих качеств. Если честно, максимально доволен подписанием. Я не ожидал [срок] больше шести лет и определенно не рассчитывал на такие цифры. Теперь главное — отрабатывать на льду и доказать, что достоин этого. Я не хочу тратить эти деньги впустую. Хочу грамотно инвестировать, чтобы после окончания карьеры жить комфортно. Не хочу стать очередным парнем, который просто все спустит. Рассчитываю на помощь агента и проверенных инвесторов, чтобы сделать правильный выбор. Моя цель — простая: не потерять эти деньги», — сказал Романов в комментарии порталу RG.
Александр добавил: «Мне очень нравятся ребята в команде. Организация относится к своим игрокам с большой заботой и уважением — редко встретишь такую поддержку абсолютно от каждого, включая тренерский штаб. Мне также нравится место. У нас замечательные болельщики, я наслаждаюсь дружелюбной атмосферой. У нас близко Нью-Йорк, но при этом тихо и комфортно».
Романов объяснил, почему контракт был заключен в конце июня перед открытием рынка свободных агентов, в комментарии «Чемпионату» перед матчем российских звезд НХЛ и КХЛ в Москве: «Ничего тяжелого там не было. Переговоры просто шли, шли, шли. Появился новый генменеджер Мэтью Дарше [вместо Лу Ламорелло]. У него было много работы, потому что он пришел из другого клуба. Ему нужно было ознакомиться с системой, понять, как у нас все работает. Потом драфт, на котором у нас был первый выбор, надо было все силы и внимание уделить ему. А потом, через две недели после драфта, уже меня подписали. Переговоры не были тяжелыми, они просто длились какое-то определенное время — месяц-полтора, но в этом процессе не было ничего тяжелого. Ни с нашей стороны каких-то суперзапросов не было, ни с их стороны. Все как-то спокойно сложилось».
Александр добавил: «Прежде всего я очень хотел остаться на Лонг-Айленде и продолжить играть за “Айлендерс”, так что в первую очередь, наверное, срок [имел большое значение]. Хотелось уже подписаться на долгое время, не переезжать из клуба в клуб. “Мостики” никакие не подписывать, быть уверенным. И бороться с моей любимой командой за Кубок Стэнли. Уже идти с ней дальше, до конца».
Романов на матче российских звезд НХЛ и КХЛ ответил на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера о серии мощных подписаний наших защитников: «Это не российская школа защитников — школа у нас давно закончилась, просто отдельные персонажи вроде меня, Проворова, Гаврикова, Орлова подписали контракты. Ну какая школа, у Орлова она была 15 лет назад. Каждый добивался своего, проходил свой путь. Кому-то было тяжело в карьере, кому-то полегче. Вот пришли. И я очень рад, что все заключили хорошие контракты. Все молодцы, только радость за своих».
Артем Агапов