«Главная цель — Кубок Стэнли». Четыре российских защитника получили топ-контракты в НХЛ

«Знаете, я достаточно давно в этой лиге. Постарался решить, что лучше для меня и моей семьи. Очевидно, на рынке ты наверняка не знаешь, что случится. Я обсуждал [этот переезд] со своей семьей, потому что это очень далеко. Я всегда играл в Восточной конференции, а сейчас перемещаюсь на Запад. Это совсем другое. И мы на самом деле в большом восторге. Знаю, что [клуб] в своего рода перестройке, но располагает большим числом хороших молодых игроков. А мне бы хотелось кое-что поменять, особенно после двух последних лет, которые были непростыми для меня с психологической точки зрения. Так что вроде как постарался уехать подальше, к новой команде и новому образу жизни, здесь больше поездок — это должно быть интересно, чему рад», — сказал Орлов на онлайн-конференции с североамериканскими журналистами из Сан-Хосе почти через неделю после подписания контракта.