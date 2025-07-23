Яркий Мичков, провал Федотова и спад Замулы. Каким был первый год Знарка в «Филадельфии»?

Однако есть ли здесь заслуга конкретно Знарка? Уверен, что да — Олег Валерьевич проводил достаточно времени с молодой звездой, даже отправлялся с ним на совместный отдых в Колорадо. И можно не сомневаться, что время, проводимое бок о бок со специалистом с таким богатым опытом, однозначно сделало своё дело. Но тут важно понимать, что Мичков изначально был игроком особенным, который ещё задолго до своего приезда в «Филадельфию» считался одним из самых топовых молодых хоккеистов мира и которого в Пенсильвании ждали примерно так же, как в своё время ждали Капризова в «Миннесоте». И говорить о том, что Матвей точно не смог бы выдать такой первый сезон, если бы рядом не было Знарка, тоже немного неправильно.