Дмитрий Симашев: В НХЛ на твое место претендует больше 10 человек

В минувшем сезоне КХЛ защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев выиграл со своей командой Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ «Юта Мамонт», выбравшем его летом 2023 года на драфте в первом раунде под шестым номером. Пока неясно, начнет ли россиянин дебютный сезон в главной команде или поедет во второй по значимости чемпионат за океаном — Американскую хоккейную лигу (АХЛ), где выступает фарм-клуб «Юты» «Тусон Роудраннерс».
В интервью «Известиям» 20-летний хоккеист оценил шансы с ходу закрепиться в основе новой команды, рассказал об общении с ее лидером Михаилом Сергачевым, встречах с мормонами, а также высказался о неожиданном уходе из «Локомотива» в ЦСКА главного тренера Игоря Никитина.
— Как готовитесь к отъезду в Северную Америку?
— Пока я здесь, в России. Тренируюсь, привожу себя в форму. 5 августа вылетаю в США.
— Вы присутствовали на «Матче года» в Москве с участием звезд НХЛ и КХЛ. Какие впечатления от мероприятия?
— Очень масштабно. Это крупное мероприятие для российского хоккея. Очень круто, что такие у нас проводятся. Собрать на нем 30 млн рублей на благотворительность — просто здорово!
— Когда смотрите на такие матчи с участием наших игроков из НХЛ, добавляется понимание, кому очень скоро придется противостоять за океаном?
— Кому-то противостоять, с кем-то, наоборот, в одной команде быть. Я ведь еду в «Юту», за которую выступает Михаил Сергачев, организатор этого «Матча года». Это очень круто. Когда смотришь на такие матчи, всегда хочется оказаться вместе с ребятами на льду — это определенная мотивация еще лучше готовиться к сезону, чтобы получить возможность играть с ними уже в НХЛ.
— Был разговор с руководством «Юты» касательно их планов на вас, каковы шансы начать сезон в НХЛ, а не отправиться в фарм-клуб «Тусон»?
— Конечно, мне сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, что шансы себя проявить там дадут. Но, безусловно, тебе никто не отдаст просто так место в составе главной команды. Неважно, как тебя зовут — Дмитрий Симашев или Коннор Бедард (центрфорвард «Чикаго Блэкхокс», первый номер драфта НХЛ-2023. — «Известия»). Даже если тебя выбрали в первом раунде драфта, всё равно надо доказывать, что ты лучше тех, кто сейчас в главной команде. В любом случае ты должен понимать, что там на твое место претендуют еще 10 и более человек из юниорки, из АХЛ. Поэтому нужно на 100% доказывать свой уровень на Training Camp перед сезоном. И тут неважно, первый ты номер драфта, шестой или сотый.
— Как часто контактируете с представителями своего нового клуба?
— Я общаюсь с Биллом Армстронгом, генеральным менеджером «Юты». У нас достаточно близкий диалог, мы контактируем довольно часто. Разговаривал также с владельцем клуба Райаном Смитом. Диалог идет хороший.
— Обычно когда люди такого уровня контактируют с задрафтованным новичком, это говорит о том, что на игрока собираются делать серьезную ставку.
— В этом есть доля правды. Но и не надо себя обманывать, думая, что тебе уже гарантировано место в топ-6 «Юты» на сезон в НХЛ. Да, то, что с тобой разговаривают владелец и генменеджер, вызывает позитивную реакцию. Но это не самый точный показатель, чтобы быть уверенным, что ты будешь играть в матчах НХЛ с самого начала сезона.
— С Михаилом Сергачевым уже плотно общаетесь?
— Мы с ним познакомились еще в прошлом году. Он тогда дал немало советов, как готовиться к НХЛ. И сейчас мы с ним постоянно тренируемся вместе, готовимся к сезону. Сейчас Михаил — мой близкий знакомый, друг и наставник, подсказывающий, как правильно тренироваться. Я ему полностью доверяю в этом вопросе. Он очень много мне помогает.
— В чем вы похоже по манере игры?
— Трудно сказать. Миша все-таки уже сделал себе имя. А мне только 20 лет и еще предстоит доказывать свой уровень. Он, безусловно, мастер с большой буквы. В принципе, я тоже могу набирать много очков в сезоне, но это нужно еще показать на деле. В целом у нас с Сергачевым похожая антропометрия. Миша тоже немаленького роста. Да, я в этом плане повыше, но сходства есть. Он леворукий — я тоже леворукий. Мы оба хорошо катаемся, можем подключиться к атаке. Сходств много.
— Насколько работа в «Локомотиве» под руководством Игоря Никитина и Дмитрия Юшкевича, бывших защитников, помогла вам подготовиться к отъезду за океан?
— Ну там, за океаном, многие знают, с кем я работал. Все знают, что Юшкевич долго играл в НХЛ, что он знаменитый защитник. Что касается их с Никитиным тренерского штаба, то они очень многое мне дали в плане понимания, как действовать во взрослом хоккее, как правильно обороняться. Это их сильная сторона. Если ты хочешь разобраться, как действовать в обороне на высшем уровне, то надо идти к Юшкевичу. Понятно, что Никитин тоже в этом разбирается, но в Ярославле он как главный тренер больше был сосредоточен на общем руководстве командой. А Дмитрий Сергеевич крайне детально работал с защитниками и со мной в том числе.
— Уже успели побывать в Юте?
— Уже был там и в этом году, и несколько недель провел прошлым летом. Со всеми уже познакомился в клубе, не один раз общался. Чувствую себя своим там.
— Какое впечатление произвело это место?
— Классное место. Чистота, горы, озеро большое. В целом для меня это чем-то сравнимо с Андоррой в Европе, где мне доводилось бывать. Тоже город среди гор. Очень классное место — мне понравилось.
— Любите отдыхать в горах?
— Отдыхать люблю на море. А пожить среди гор я не прочь — это хорошее дополнение к городу.
— Видели мормонов, с которыми у большинства людей ассоциируется штат Юта?
— Да, конечно. Они там не то чтобы везде, но их много. Это реально штат мормонов. Очень классные, добрые ребята. Отзывчивые и общительные. Помогут тебе, если попросишь об этом. Совершенно не заметно, что они какие-то странные, как о них многие думают. Точнее, может быть, они действительно странные, но я лично этого не заметил.
— Как отреагировали на уход Никитина и его штаба из «Локомотива»?
— Буквально за две-три недели до официального объявления об их уходе узнал об этом. Неожиданно было и удивительно. Но интересно.
— Во время празднования победы в Кубке Гагарина замечали какие-то намеки на их скорый уход?
— Вообще намека на это не было. Потом уже видел новости в Telegram-каналах, но думал, что это вбросы. В итоге оказалось, что это правда.
— Каким теперь видите будущее «Локомотива» без вас и без этого штаба?
— Трудно сказать. Но будет очень интересно. Всё зависит от ребят. В принципе, руководство «Локомотива» во главе с президентом клуба Юрием Николаевичем Яковлевым сохранило почти весь чемпионский состав. На пост главного тренера назначили очень сильного специалиста Боба Хартли. Будет интересно посмотреть, как он поведет себя — будет сразу строить что-то свое или сначала станет использовать тот багаж, что остался от предыдущего тренерского штаба.
Алексей Фомин