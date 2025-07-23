Дмитрий Симашев: В НХЛ на твое место претендует больше 10 человек

— Конечно, мне сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, что шансы себя проявить там дадут. Но, безусловно, тебе никто не отдаст просто так место в составе главной команды. Неважно, как тебя зовут — Дмитрий Симашев или Коннор Бедард (центрфорвард «Чикаго Блэкхокс», первый номер драфта НХЛ-2023. — «Известия»). Даже если тебя выбрали в первом раунде драфта, всё равно надо доказывать, что ты лучше тех, кто сейчас в главной команде. В любом случае ты должен понимать, что там на твое место претендуют еще 10 и более человек из юниорки, из АХЛ. Поэтому нужно на 100% доказывать свой уровень на Training Camp перед сезоном. И тут неважно, первый ты номер драфта, шестой или сотый.