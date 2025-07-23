Америка увидит сногсшибательное достижение русского гения? Бобровский готов переписать историю, обойдя легенду НХЛ

Для 36-летнего Сергея Бобровского следующий сезон в НХЛ будет последним по семилетнему контракту с «Пантерз». На момент истечения соглашения Бобровскому будет уже 37 лет. Возникает вопрос: будет ли Сергей продлевать его или решит, что хватит. Учитывая форму голкипера и ту игру, которую он показывает, складывается впечатление, что этот человек может играть еще не один год. Но это лишь предположение.
Не исключено, что на решение продолжать карьеру или нет, может повлиять результат следующего сезона. «Флорида», ставшая двукратным обладателем Кубка Стэнли, сохранила не то, что костяк, а практически весь чемпионский состав, в этом огромная заслуга генменеджера «Пантерз» Билла Зито. В новый сезон «пантеры» заходят с одним из самых сбалансированных составом в лиге, еще и знающим, что такое большие победы. «Флорида» попробует сделать то, что не удалось «Тампе» в 2022 году — выиграть третий подряд Кубок Стэнли.
Но помимо третьего Кубка, который стал бы невероятным достижением для 21-века в целом и для российских игроков в частности, Бобровский может установить впечатляющее индивидуальное достижение. В данный момент Сергей находится на 10 строчке в истории лиги по победам в регулярных чемпионатах НХЛ, но по итогам следующего сезона может подняться на шестое место и обойти легендарного Хенрика Лундквиста.
В трех из последних четырех сезонах Сергей стабильно выдавал не менее 30 побед. Если и в следующем сезоне Бобровский выиграет минимум 30 раз, то сравняется с Лундквистом (459). Сейчас на счету Сергея 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ, в наступающем сезоне он обязан обойти Жака Планта (437), Терри Савчука (445) и Кертиса Джозефса (454). Среди россиян Бобровский — единственный голкипер, забравшийся так высоко по числу победных матчей.
Уже ни раз было сказано, что Сергей Бобровский по завершении карьеры (когда бы это ни случилось, через год или через пять лет) должен быть включен в Зал хоккейной славы в Торонто. И все его достижения, отношение к делу, которое привело его к этим достижениям, все те трудности, с которыми он столкнулся и через которые прошел, еще раз подтверждают это.
Кстати, насчет завершения карьеры. Может, пример 37-летнего Брэда Маршана, подписавшего с «Пантерз» шестилетний контракт месяц назад, подтолкнет Бобровского подписать новое соглашение еще на несколько лет? С точки зрения физической формы Сергей точно к этому готов.
Автор: Надежда Тонконог