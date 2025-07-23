Америка увидит сногсшибательное достижение русского гения? Бобровский готов переписать историю, обойдя легенду НХЛ

Уже ни раз было сказано, что Сергей Бобровский по завершении карьеры (когда бы это ни случилось, через год или через пять лет) должен быть включен в Зал хоккейной славы в Торонто. И все его достижения, отношение к делу, которое привело его к этим достижениям, все те трудности, с которыми он столкнулся и через которые прошел, еще раз подтверждают это.