Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Экс-хоккеисты молодёжки Канады признаны невиновными по делу о сексуальном насилии

Бывшие игроки молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на решение суда Онтарио.

Источник: РИА "Новости"

Судья Мария Каррочча в своём решении заявила, что не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она пришла к выводу, что обвинение не смогло доказать свою позицию вне разумных сомнений.

Каррочча также обратила внимание на то, что у заявительницы имеются пробелы в воспоминаниях о той ночи, и сама заявительница призналась, что заполняла их предположениями, а не точными фактами. Судья также усомнилась в достоверности её показаний, поскольку заявительница часто начинала ответы с фразы «Я чувствую, что…», что, по мнению суда, указывает на «неуверенность в памяти».

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

Напомним, в мае 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.