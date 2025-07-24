Экс-хоккеисты молодёжки Канады признаны невиновными по делу о сексуальном насилии

Каррочча также обратила внимание на то, что у заявительницы имеются пробелы в воспоминаниях о той ночи, и сама заявительница призналась, что заполняла их предположениями, а не точными фактами. Судья также усомнилась в достоверности её показаний, поскольку заявительница часто начинала ответы с фразы «Я чувствую, что…», что, по мнению суда, указывает на «неуверенность в памяти».