Иван Просветов рассказал, с какими клубами НХЛ не хотел подписывать контракт

«Самое главное — это возможность играть и бороться за место в стартовом составе. Я верю, что у меня есть шанс играть в “Калгари”. Выбирая команду, я оценивал ситуацию с вратарями в разных клубах НХЛ. Я не хотел подписывать контракт с кем-то, у кого уже есть вратари с долгосрочными контрактами на 6 миллионов долларов, например, с Тэтчером Демко из “Ванкувер Кэнакс”. Сложно конкурировать с таким игроком. Я также внимательно изучал условия контрактов. Я всерьёз рассматривал только односторонние контракты, потому что команды знали, что я не приму двусторонний», — приводит слова Просветова RG.