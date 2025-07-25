НХЛ выступила с заявлением в отношении оправданных экс-игроков молодежки Канады

«Обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были признаны уголовно наказуемыми, были очень тревожными, а поведение, о котором идёт речь, неприемлемым. Мы рассмотрим и обдумаем выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге», — приводит заявление НХЛ журналист Джон Шеннон на своей странице в социальной сети Х.