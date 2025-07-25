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НХЛ выступила с заявлением в отношении оправданных экс-игроков молодежки Канады

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением в отношении оправданных экс-игроков молодёжной сборной Канады

Источник: Чемпионат.com

«Обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были признаны уголовно наказуемыми, были очень тревожными, а поведение, о котором идёт речь, неприемлемым. Мы рассмотрим и обдумаем выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге», — приводит заявление НХЛ журналист Джон Шеннон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.