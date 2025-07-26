Капризов станет самым дорогим игроком мира. Но это продлится недолго

Без проблем освоившийся в «Миннесоте» Кирилл Капризов быстро вырос в главную звезду команды. Лучший бомбардир последних сезонов, лицо франшизы, мотор атаки «Уайлд» — все это о воспитаннике «Кузни», который готовится к шестому сезону в клубе. Следующим летом истекает контракт россиянина, подписанный еще в сентябре 2021 года. Капризов получил 45 миллионов долларов на пять лет, став самым высокооплачиваемым хоккеистом «Дикарей». Расчет генменеджера Билла Герина однозначно сработал. Россиянин отработал каждый вложенный цент.
По новому контракту с «Миннесотой», если стороны придут к единому мнению, Капризов повысит собственную планку. Известный североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий может подписать 8-летнее соглашение с 15-миллионным кэпхитом. Это рекордная сумма для НХЛ! Кирилл опередит лидера «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, чья годичная зарплата составляет 14 миллионов долларов. Пока стороны не договорились о деталях, но уровень запросов Капризова понятен. От контракта жизни он вместе с агентом Полом Теофаносом хочет получить максимум и сорвать большой куш.
Кирилл не единственный звездный НСА следующего лета. После сезона-2025/26 истекает контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтоном». Сейчас кэпхит поцелованного Богом канадца — 12,5 миллиона. Разумеется, топ-форвард захочет увеличения зарплаты, причем значительного. Претендовать на Макдэвида будут не только «Ойлерз». Каждый клуб, имеющий место в платежке, захочет получить себе Коннора. Высокий спрос только поможет агенту игрока выбить огромные деньги — будь то с «Эдмонтона» или любой другой команды. С ростом потолка зарплат финансовые запросы канадца улетят в космос. Коннор, предположительно, сможет претендовать на 18−20 миллионов за сезон, что составит около 20 процентов от потолка.
Такие безумные цифры Капризову пока не снились. Но и со своими 15 миллионами Кирилл перепишет историю не только «Миннесоты», но и российских игроков в НХЛ. Его контракт станет самым дорогим среди соотечественников. На ближайшем горизонте нет хоккеистов с сопоставимыми зарплатными ожиданиями.
Новый контракт следующим летом подпишет Артемий Панарин. К тому времени звезде «Рейнджерс» уже исполнится 34 года — сомневаюсь, что форварда озолотят так же, как Капризова в «Миннесоте». Никита Кучеров может стать НСА в 2027 году, но и в случае лидера «Тампы» не верится, что руководство сойдет с ума и выпишет ему контракт на 15 миллионов. Иван Демидов, способный вырасти в топ-нападающего «Монреаля» и всей НХЛ, пока еще слишком юн, чтобы рассчитывать на великие деньги. Аналогично и Матвей Мичков, которому еще нужно заслужить такое же отношение в «Филадельфии», как у Кирилла в «Уайлд».
«Миннесота» очень хочет сохранить россиянина в составе, чтобы Капризов провел в клубе всю карьеру. Это читалось еще по прошлому контракту, когда форварду за укороченный ковидный сезон выписали кэпхит 9 миллионов. Уверен, Герин не пожадничает и на этот раз. Отпускать нападающего на рынок опасно. Быстро найдутся команды, готовые перебить предложение «Дикарей». Капризов за годы в НХЛ доказал свою полезность. Кирилл держит высокий уровень на дистанции и помогал «Уайлд» забираться в плей-офф. Без него «Миннесота» потеряет лицо, а других талантов такого уровня в системе не замечено. Кирилл может стать своим Овечкиным или Кросби для франшизы. Ради такого хоккеиста не стоит жалеть лишний миллион.
Звезды поколения 2010-х постепенно уходят на второй план. Овечкина, Малкина и их ровесников еще рано списывать со счетов. Стоит просто признать, что лучшие их годы карьеры позади. На энхаэловский Олимп среди россиян единолично заходят Капризов, Кучеров, Панарин, Марченко, Сергачев. В скором времени за ними подтянутся Мичков, Демидов и другие юниоры. Эти парни в ближайшем будущем получат больше всего внимания среди россиян. А значит, их фамилии мы и увидим в числе самых дорогих контрактов НХЛ.
Михаил Скрыль