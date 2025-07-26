Капризов станет самым дорогим игроком мира. Но это продлится недолго

Новый контракт следующим летом подпишет Артемий Панарин. К тому времени звезде «Рейнджерс» уже исполнится 34 года — сомневаюсь, что форварда озолотят так же, как Капризова в «Миннесоте». Никита Кучеров может стать НСА в 2027 году, но и в случае лидера «Тампы» не верится, что руководство сойдет с ума и выпишет ему контракт на 15 миллионов. Иван Демидов, способный вырасти в топ-нападающего «Монреаля» и всей НХЛ, пока еще слишком юн, чтобы рассчитывать на великие деньги. Аналогично и Матвей Мичков, которому еще нужно заслужить такое же отношение в «Филадельфии», как у Кирилла в «Уайлд».