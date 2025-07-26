Российский нападающий перешел в «Колорадо» из «Сан-Хосе»

В прошедшем сезоне Гущин принял участие в 12 матчах «регулярки» НХЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 52 очка (29+23) в 60 играх (с учетом плей-офф) в составе фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).