Российский нападающий перешел в «Колорадо» из «Сан-Хосе»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Данил Гущин в результате обмена перешел из «Сан-Хосе Шаркс» в «Колорадо Эвеланш», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Денвера.
В обмен «Сан-Хосе» получил шведского нападающего Оскара Олауссона.
Гущину 23 года. Уроженец Екатеринбурга был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.
В прошедшем сезоне Гущин принял участие в 12 матчах «регулярки» НХЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 52 очка (29+23) в 60 играх (с учетом плей-офф) в составе фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).