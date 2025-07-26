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Российский нападающий перешел в «Колорадо» из «Сан-Хосе»

Данил Гущин перешел из «Сан-Хосе» в «Колорадо» в результате обмена.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Данил Гущин в результате обмена перешел из «Сан-Хосе Шаркс» в «Колорадо Эвеланш», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Денвера.

В обмен «Сан-Хосе» получил шведского нападающего Оскара Олауссона.

Гущину 23 года. Уроженец Екатеринбурга был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.

В прошедшем сезоне Гущин принял участие в 12 матчах «регулярки» НХЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 52 очка (29+23) в 60 играх (с учетом плей-офф) в составе фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).