Легенда «Вашингтона» Бондра: когда приехал Овечкин, он забрал все мои рекорды

«Когда Овечкин приехал в “Вашингтон”, он забрал все мои рекорды (смеётся). Я думал, что поезд остановится, а он прошёл насквозь. Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это (новый рекорд НХЛ по голам. — Прим. “Чемпионата”) было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ», — приводит слова Бондры издание Sportovy.Cas.