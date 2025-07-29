Легенда «Вашингтона» Бондра: когда приехал Овечкин, он забрал все мои рекорды

«Когда Овечкин приехал в “Вашингтон”, он забрал все мои рекорды (смеётся). Я думал, что поезд остановится, а он прошёл насквозь. Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это (новый рекорд НХЛ по голам. — Прим. “Чемпионата”) было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ», — приводит слова Бондры издание Sportovy.Cas.
В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). На данный момент у российского нападающего 897 заброшенных шайб.
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