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Агент Кузнецова рассказал, на какой стадии находятся переговоры Евгения с клубами НХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ по трудоустройству хоккеиста.

Источник: Чемпионат.com

— Ранее вы сказали, что вы и Евгений Кузнецов ведёте переговоры с клубами НХЛ. На какой стадии находятся переговоры?

— Скажем так: на начальной.

— Как считаете, сколько ещё лет Евгений способен выступать на уровне НХЛ?

— С его здоровьем минимум 5−6 лет.

‎- Если не получится договориться в НХЛ, то возможно ли возвращение Кузнецова в КХЛ?

— Конечно! Он же не будет без хоккея. Если там не получится, то можно продолжать в Швейцарии или КХЛ, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.