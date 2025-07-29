Человек, задрафтовавший Овечкина, живая легенда «Колорадо». Все генменеджеры Запада НХЛ

Чевелдэйофф — первый и пока что единственный генеральный менеджер «Джетс», и никто из болельщиков даже не заикается о его смене. Работа в Виннипеге — однозначно самая тяжёлая в лиге, потому что туда не едут свободные агенты, а действующие игроки вносят город в список команд, куда их менять нельзя. Однако очень размеренная работа (первые три года «Виннипег» даже не менял игроков основы на других игроков основы) со ставкой на драфт даёт результат. «Джетс» уже несколько лет в топе Запада, команде удаётся удержать своих топовых НСА — хотя два года назад никто не верил, что Марк Шайфли и Коннор Хеллебайк задержатся в Манитобе.