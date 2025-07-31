«В “Питтсбурге” мне предложили совсем не то, о чем говорили в СМИ». Еще один русский форвард вернулся из Америки

— Да, я считаю, что не повезло. Система «Каролины» мне подходила. Все называют Рода Бриндамора достаточно специфическим тренером, который подходит не всем. Но я понимал все его требования на 100 процентов. Предсезонка была необычно тяжелой, но так как я из России, мне было понятно, что это не просто нагрузки, а база для плей-офф. В «Питтсбурге» чуть другая система.