«В “Питтсбурге” мне предложили совсем не то, о чем говорили в СМИ». Еще один русский форвард вернулся из Америки

— В «Питсбурге» рассчитывали, что вы будете играть в третьем звене. Из-за чего произошло расставание?
— Они понимали, что я уеду. А предложили мне совсем не то, о чем говорили в СМИ. Игр в первой команде было бы по минимуму, даже меньше, чем в прошлом году (семь. — Прим. «СЭ»).
— Получается, в «Каролине» был шанс, а в «Питтсбурге» — уже нет? Обмен вышел неудачным.
— Да, я считаю, что не повезло. Система «Каролины» мне подходила. Все называют Рода Бриндамора достаточно специфическим тренером, который подходит не всем. Но я понимал все его требования на 100 процентов. Предсезонка была необычно тяжелой, но так как я из России, мне было понятно, что это не просто нагрузки, а база для плей-офф. В «Питтсбурге» чуть другая система.
— Если бы не обмен прав из «Спартака», вы бы не вернулись в Россию?
— 100 процентов!
— С этим клубом трудно вести переговоры, и так происходит со всеми хоккеистами. Долго ли вы спорили за право уйти?
— Я даже не общался. Это все агенты, они понимали, что я не вернусь в «Спартак». Не знаю, понимал ли это сам клуб, но хорошо, что удалось решить этот момент.
— Вы до упора сидели в Северной Америке, ждали шанса, тренировались, хотя были возможности вернуться раньше.
— Мои спортивные права принадлежали «Каролине». Находясь там, я и не принял бы это решение.
— Я помню вашу игру в МХК «Крылья Советов». Понимал, что ваш уровень мастерства и таланта очень высокий. Однако в последние годы вы опустились в третье-четвертое звено, и выбраться оттуда было очень тяжело.
— Думаю, таким был только последний год, он получился скомканным.
— Не чувствуете, что ваш хоккей изменился? Стал более прямолинейным.
— Не соглашусь с этим. Наоборот, я больше развился в другую сторону. Не думаю, что игрок третьего-четвертого звена может сделать хет-трик несколько раз за сезон.
— Вы очень добавили в оборонительной игре, но в ущерб творческим действиям в атаке.
— Не согласен. Наоборот, за счет игры в обороне я прибавил в «Каролине», где была более строгая система. В фарме «Питтсбурга» же у меня было неудачное начало сезона, травма, поэтому я и оказался в нижних звеньях. В середине сезона пора было вылезать. У нас было звено: я, Рутгар Макгроти и Эйвери Хейз. С ним уже нормально шуму наделали.
— В вас верили в «Каролине», ценили и вдруг обменяли. Ну как так?
— Я был очень удивлен. Мы были на выезде, за день до этого у нас был тренер по развитию «Каролины», он попросил не переживать. Я чуть разжал булки, казалось, все хорошо, просто играй и жди следующего года.
— Мне кажется, вы затянули возвращение в Россию.
— У меня был вариант вернуться только в «Спартак».
— В этом году из Северной Америки приехало очень много новых легионеров. Думаю, кого-то из них вы даже знаете лично. Кто, на ваш взгляд, способен выстрелить в КХЛ?
— Мне нравится защитник Мак Холлоуэл (перешел в «Локомотив». — Прим. А. Ш.), Пьеррик Дюбе в «Тракторе». Неплохой праворукий защитник из «Сибири» — Чейз Приски. «Сибирь» еще Ферренса подписала — тоже с ним играл. Кажется, что в ЦСКА приехал хороший вратарь (Спенсер Мартин. — Прим. А. Ш.). Он точно не затеряется в КХЛ.
— В Омск уже перебрались? Опять будете жить по принципу «все на вечеринку, а вы — на лед».
— Думаю, там точно будет не до вечеринок. Команда сконцентрирована на победу в Кубке Гагарина.
— Ваш переход в «Авангард» означает, что вы вернулись в Россию насовсем?
— Я приехал сюда развиваться. Дальше будем смотреть.
Автор: Алексей Шевченко