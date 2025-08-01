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Вундеркинд из Казахстана переписал рекорды в США и удивил Канаду: что о нем известно?

Канадский хоккейный клуб «Уинсор Спитфайрз» подписал контракт с одним из самых перспективных юниоров Казахстана — 17-летним нападающим Бексултаном Макышем, а Vesti.kz собрали информации о новой звездочке.

Источник: Соцсети

Хоккеист получил стипендиальное соглашение после того, как был выбран клубом под 114-м номером на драфте легионеров КХЛ-2025. Отметим, что это первое появление представителя Казахстана в составе команды ОХЛ.

Как вундеркинд уничтожает юниорскую статистику

С 17-летним игроком, который родился в Астане, уже успели познакомить фанатов хоккея, отмечая его игровые навыки.

«Бексултан не самый габаритный игрок — 178 сантиметров при 77 килограммах — но полностью компенсирует это за счет взрывной техники, высокого хоккейного интеллекта и природного голевого чутья. В сезоне-2024/25 он буквально разрывал статистику в составе Бостонской хоккейной академии (16U AAA), набрав феноменальные 153 очка (84 шайбы и 69 передач) в 73 матчах», — пишет источник.

Статистика еще больше поражает, если учесть, что казахстанец играл сразу в трех разных лигах, а его вклад в плей-офф — 9 голов и 3 ассиста — «только подтвердил его класс в решающие моменты».

Еще в январе Макыш вошел в историю академии, став первым, кто достиг 200 результативных баллов (107+93) менее чем за 100 матчей. А годом ранее он стал самым молодым игроком академии, набравшим 100 очков.

В СМИ пишут, что его прогресс — не просто статистика, а системная работа, за которой стоит огромное стремление к росту.

Бексултан привлекался и в Хоккейную лигу США, где сыграл 4 матча за «Дубьюк Файтинг Сэйнтс» и отметился двумя результативными передачами.

А в апреле он представлял Казахстан на чемпионате мира U-18 в дивизионе 1А, где набрал 4 очка (2+2) в 5 матчах и помог сборной завоевать бронзовые медали. В поединке против Словении он был признан лучшим игроком своей команды.

Почему в «Уинсоре» верят в казахстанца?

Генеральный менеджер «Уинсор Спитфайрз» Билл Боуэлер высоко оценил новичка:

«У Бексултана потрясающий атакующий креатив, отличное понимание игры и инстинкт снайпера. Он умеет решать эпизоды сам и в то же время одинаково опасен», — Canadian Hockey League.

Сам хоккеист признался, что выбор «Спитфайрз» был осознанным:

«Эта команда — идеальное место для роста. Тут умеют развивать игроков, и я хочу максимально использовать эту возможность. Буду выкладываться на полную, будь то тренировка, матч или работа вне льда».

И, пожалуй, самое показательное — даже во время летнего отпуска Макыш не расслаблялся. Вместе с ним в поездку отправился его личный тренер, и Бексултан ежедневно занимался индивидуальной физподготовкой. Все ради того, чтобы быть в лучшей форме к началу нового этапа — выступления в ОХЛ.

В лиге считают, что подписание результативного нападающего вроде Макыша — не просто усиление для команды, а стратегически важный шаг.

Учитывая его умение решать ключевые эпизоды и быстро адаптироваться к уровню соперников, Бексултан вполне может стать одним из открытий сезона.

Напомним, что еще один представитель казахстанского хоккея отправляется за границу — на этот раз в США. Форвард молодежной сборной Казахстана и системы «Барыса» Артур Гросс подписал контракт с американским клубом.