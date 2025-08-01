Вундеркинд из Казахстана переписал рекорды в США и удивил Канаду: что о нем известно?

И, пожалуй, самое показательное — даже во время летнего отпуска Макыш не расслаблялся. Вместе с ним в поездку отправился его личный тренер, и Бексултан ежедневно занимался индивидуальной физподготовкой. Все ради того, чтобы быть в лучшей форме к началу нового этапа — выступления в ОХЛ.