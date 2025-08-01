Друг Овечкина — в худшем клубе Америке, Русский Танк едет к Капризову. Российские трансферы лета в НХЛ

После первого чемпионства «Флориды», куда Тарасенко перешел по ходу позапрошлого сезона из «Оттавы», активы Владимира возросли в цене. И уже двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом в $5 млн с «Детройтом». Но дела Русского Танка в городе моторов в гору не пошли. Вместе со всей командой сезон у Тарасенко сложился неважно, не помогла даже смена тренера. Теперь в «Миннесоте» у Владимира будет еще один шанс доказать всем, что со счетов его списывать рано. Потому что сетования на возраст уже начинают появляться, хотя форварду всего 33 года.