Друг Овечкина — в худшем клубе Америке, Русский Танк едет к Капризову. Российские трансферы лета в НХЛ

В это межсезонье немало российских игроков НХЛ сменили команды, кто-то в качестве свободного агента, кто-то — в результате обмена. Одни поехали за деньгами и попыткой выиграть Кубок Стэнли, для других переход будет иметь значение в вопросе перезагрузки карьеры. Для всех, кто сменил команду, наступающий сезон станет новым вызовом.
Владимир Тарасенко в «Миннесоту»
После первого чемпионства «Флориды», куда Тарасенко перешел по ходу позапрошлого сезона из «Оттавы», активы Владимира возросли в цене. И уже двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом в $5 млн с «Детройтом». Но дела Русского Танка в городе моторов в гору не пошли. Вместе со всей командой сезон у Тарасенко сложился неважно, не помогла даже смена тренера. Теперь в «Миннесоте» у Владимира будет еще один шанс доказать всем, что со счетов его списывать рано. Потому что сетования на возраст уже начинают появляться, хотя форварду всего 33 года.
Евгений Дадонов в «Нью-Джерси»
36-летнего Дадонова в начале этого межсезонья уже отправляли завершать карьеру в родном «Тракторе». Но сам россиянин, который последние два сезона за «Даллас» провел на хорошем уровне, вряд ли собирается заканчивать. Только вдумайтесь, человек в прошлом сезоне провел 96 (!) игр — 80 в регулярном чемпионате и 16 в плей-офф. И статистику Евгений показал неплохую, набрав за 80 матчей 40 (21+19) очков. Было практически очевидно, что еще на год-другой Дадонов в НХЛ задержится. Так и вышло, после трех сезонов в «Старз» 36-летний россиянин вновь меняет команду и едет в «Нью-Джерси».
Дмитрий Орлов в «Сан-Хосе»
О том, что Орлов не останется в «Каролине», говорилось задолго до окончания сезона. И вот в межсезонье Дмитрий сменил Роли на солнечную Калифорнию. Соглашение с «Сан-Хосе Шаркс» подписано на два сезона, кэпхит отличный — $6,5 млн. Понятно, что рассчитывать на большие достижения с худшей командой лиги последних лет не приходится, но после выступления в системе Рода Бриндамора игра в «Шаркс» будет глотком свежего воздуха. Ну и роль в большинстве, с которой Дмитрий неплохо справляется, может снова появиться.
Владислав Гавриков в «Рейнджерс»
Владислав был одним из самых желанных лотов на рынке свободных агентов и входил в топ-3 НСА лиги. С «Лос-Анджелесом», за который Гавриков провел свой лучший сезон в карьере, договориться о длительном контракте так и не получилось (по сообщениям инсайдеров проблема была именно в сроке соглашения). Зато с удовольствием семилетнее соглашение Владиславу выписали в «Нью-Йорк Рейнджерс». В новой команде Гаврикову уже пророчат место в топ-2. Перед «синерубашечниками» в новом сезоне стоит задача реабилитироваться за провал прошлого чемпионата.
Даниил Тарасов во «Флориду»
Занимавший роль третьего вратаря в «Коламбусе» Даниил Тарасов получил шанс в лучшей команде НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли выменял Тарасова у «Блю Джекетс» на выбор в 5-м раунде драфта-2025. Во «Флориде» Даниил должен стать сменщиком Сергея Бобровского вместо Витека Ванечека. Отличный шанс наконец-то в полной мере проявить себя и избавиться от вечного статуса третьего голкипера.
Александр Алексеев в «Питтсбург»
25-летнему защитнику «Вашингтон» летом не сделал квалификационного предложения, наградив таким образом статусом неограниченно свободного агента и возможностью самостоятельно подбирать себе команду. В «Кэпиталз» у россиянина так и не получилось закрепиться, Александр играл, что называется «набегами», полноценный сезон провел лишь один — 2024/2025. Долго без работы защитник не сидел, на следующий день после открытия рынка свободных агентов подписал однолетнее соглашение с «Питтсбургом» на минимальную зарплату. Учитывая проблемы с составом «пингвинов», шанс закрепиться в основе есть, и неплохой.
Данил Гущин в «Колорадо»
О своем будущем в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Ерыкалову Гущин говорил так: «Я знал, что бесплатно меня не отдадут». В отличие от Коваленко и Костина 23-летний россиянин получил от «Шаркс» квалификационное предложение. Но в итоге был обменян в «Колорадо Эвеланш», с которым подписал однолетний двусторонний контракт. За четыре сезона у форварда так и не получилось закрепиться в основной команде «Сан-Хосе». Удастся ли сделать это в новой клубе?
Иван Просветов в «Калгари»
Поиграв сезон в России, Иван Просветов принял решение вернуться в Северную Америку. Голкипер подписал однолетнее соглашение с «Калгари Флеймз». Что важно, контракт односторонний. Просветов говорил, что тщательно выбирал команду и не согласился бы на двустороннее предложение.
Егор Афанасьев в «Сан-Хосе»
Егор Афанасьев, наряду с Просветовым, был в группе возвращенцев из Северной Америки, которая в прошлое межсезонье пополнила состав «армейцев» Москвы. Но по итогам сезона, в котором ЦСКА показал неудовлетворительные результаты, клуб уволил весь тренерский штаб и расстался с рядом игроков. Афанасьев также решил вернуться в Северную Америку, теперь — в «Сан-Хосе», ранее форвард выступал в системе «Нэшвилла».
Надежда Тонконог