Овечкин сколотил баснословное состояние в Америке! Русский гений заработал больше всех в истории НХЛ

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и множества других рекордов лиги. Хотя один из них, безусловно, вызовет у некоторых болельщиков удивление. Речь идет о деньгах, о больших деньгах.
По данным аналитического портала Spotrac, капитан «Вашингтон Кэпиталз» заработал самую большую зарплату в истории НХЛ.
С учетом сезона-2024/25, который стал для Ови 20-м в НХЛ, российская суперзвезда заработала чуть более $161,7 млн. Это почти на 6 миллионов долларов больше, чем у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» ($155,89 млн за карьеру). Кросби — ближайший по совокупному доходу игрок с таким же стажем.
Замыкает тройку лидеров товарищ соотечественник Овечкина Евгений Малкин с не менее умопомрачительной суммой в $146,87 млн, за ним следуют центральный нападающий из «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар ($136,25 млн) и кандидат в Зал хоккейной славы Яромир Ягр ($135,38 млн).
Пятилетнее продление контракта Овечкина на сумму 47,5 млн долларов, подписанное в 2020 году, математически позволило ему обойти Ягра, и ожидается, что общая сумма дохода вырастет до $171,2 млн после завершения сезона-2025/26, который, на данный момент может стать его последним в НХЛ. Однако в последних интервью 39-летний хоккеист не исключал возможности играть еще год или около того.
Если Овечкин повесит коньки на гвоздь после предстоящего сезона, его давний соперник Кросби обгонит его благодаря двухлетнему продлению контракта на $17,4 миллиона, которое он подписал в сентябре прошлого года. За 22 сезона в лиге он заработает чуть больше $173,29 миллиона.
Но хотя все это выглядит как огромные деньги, не думайте, что на самом деле у Овечкина на банковском счете. По его словам, это даже близко не так.
«Я даже не знаю, сколько у меня денег и активов. Сто миллионов долларов? Нет конечно, столько нету. Если бы было, я бы уже давно отдыхал и пил пиво», — говорил Овечкин год назад.
Хотя обычным людям все это кажется огромной суммой, заработки Ови на сегодняшний день — ничтожная мелочь по сравнению с заработками в трех других крупных североамериканских спортивных лигах. Ови занял бы 28-е место по общему заработку в истории НФЛ, 84-е место в НБА и 67-е место в MLB. Для сравнения, недавнее трехлетнее продление контракта звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича на $165 млн принесет ему больше денег, чем Овечкин заработал за всю карьеру.
Налоги съедают примерно половину оклада хоккеиста, но у Овечкина есть рекламные контракты с различными компаниями по всему миру, что позволяет зарабатывать вне льда. В любом случае, зарплата Александра не выглядит переплатой, поскольку каждый цент Овечкин отрабатывает. А уровень продаж атрибутики и общая известность не только «Столичных», но и всей НХЛ возросла многократно именно благодаря россиянину.