Александр Овечкин: для меня самое главное — семья

«Для меня самое главное — семья. Да, был важен результат, ты тратишь здоровье, для того, чтобы чего-то добиться. Спорт — тяжёлая штука. Прежде всего ты должен его любить. Нужно иметь везение. Слава богу, у меня не было больших травм.



Моя жена мне очень сильно помогла. Морально, физически и психологически я был очень настроен. Такой шанс даётся один раз в жизни. Если бы я остался в той травме дольше, то тяжело было бы вернуться. В итоге я спокойно сделал то, что сделал. Вдохновляют люди, которые болеют за меня, и верят в то, что я делаю», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.