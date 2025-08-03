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Александр Овечкин: для меня самое главное — семья

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, что для него является самым главным в жизни.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня самое главное — семья. Да, был важен результат, ты тратишь здоровье, для того, чтобы чего-то добиться. Спорт — тяжёлая штука. Прежде всего ты должен его любить. Нужно иметь везение. Слава богу, у меня не было больших травм.

Моя жена мне очень сильно помогла. Морально, физически и психологически я был очень настроен. Такой шанс даётся один раз в жизни. Если бы я остался в той травме дольше, то тяжело было бы вернуться. В итоге я спокойно сделал то, что сделал. Вдохновляют люди, которые болеют за меня, и верят в то, что я делаю», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Овечкин женат на российской актрисе и модели Анастасии Шубской, у супругов двое сыновей — Сергей (шесть лет) и пятилетний Илья.

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