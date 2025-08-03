Овечкин: мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет

«История мимо которой не смог пройти? Если есть возможность, надо помогать. Мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет. Все видели благотворительные матчи, у которых есть успех и деньги. Ты не можешь быть единоличником. Надо помогать, развивать и делать то, что мы вместе делаем. Бог всё видит.



Каждая съёмка это огромный труд. Мы спортсмены, а не актёры. Бывает тяжело. На льду я всё сделаю спокойно», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.