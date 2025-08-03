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Овечкин: мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине участия в организации благотворительных мероприятий.

Источник: Чемпионат.com

«История мимо которой не смог пройти? Если есть возможность, надо помогать. Мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет. Все видели благотворительные матчи, у которых есть успех и деньги. Ты не можешь быть единоличником. Надо помогать, развивать и делать то, что мы вместе делаем. Бог всё видит.

Каждая съёмка это огромный труд. Мы спортсмены, а не актёры. Бывает тяжело. На льду я всё сделаю спокойно», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В июле 2025 года сборная российских игроков НХЛ во главе с Александром Овечкиным одержала победу над командой хоккеистов КХЛ (15:3) в благотворительном Матче года. Собранные благодаря этой игре 30 млн рублей пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

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