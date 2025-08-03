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Капризов и Макдэвид станут самыми высокооплачиваемыми игроками НХЛ — Фридман

Спортивный журналист Эллиот Фридман заявил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид станут самыми высокооплачиваемыми игроками НХЛ.

Источник: Getty Images

«С каждым сезоном игрокам платят всё больше, и они ищут краткосрочные контракты, так как это позволяет им максимизировать свои доходы. Конечно, риск краткосрочного контракта заключается в травме или снижении результативности, но для таких игроков, как Макдэвид и Капризов, получение ещё одного крупного гонорара не является проблемой. В лиге ожидают, что эти двое станут самыми высокооплачиваемыми игроками в следующей волне трансферов», — сказал Фридман в своём подкасте.

Действующее соглашение 28-летнего Капризова с «Миннесотой» с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. У Макдэвида также остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.