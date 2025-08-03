Капризов и Макдэвид станут самыми высокооплачиваемыми игроками НХЛ — Фридман

«С каждым сезоном игрокам платят всё больше, и они ищут краткосрочные контракты, так как это позволяет им максимизировать свои доходы. Конечно, риск краткосрочного контракта заключается в травме или снижении результативности, но для таких игроков, как Макдэвид и Капризов, получение ещё одного крупного гонорара не является проблемой. В лиге ожидают, что эти двое станут самыми высокооплачиваемыми игроками в следующей волне трансферов», — сказал Фридман в своём подкасте.