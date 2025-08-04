Овечкин заработал больше всех денег в истории НХЛ. В топ-3 еще один хоккеист из России

Сезон-2024/25 стал для россиянина двадцатым в НХЛ. За это время Овечкин заработал чуть более 161,72 млн долларов. Это почти на 6 миллионов долларов больше, чем у ближайшего преследователя Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (155,89 млн).
Замыкает тройку одноклубник Кросби и соотечественник Овечкина Евгений Малкин — 146,87 млн. Следом идут защитник «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (136,25 млн) и Яромир Ягр (135,38 млн).
Оставшийся год Овечкина в «Кэпиталз» доведет сумму до 171,22 млн. Не исключено, что может стать последним для Ови в НХЛ. Хотя сам хоккеист, которому 17 сентября исполнится 40 лет, в последних интервью не исключал возможности играть еще.
Если же Овечкин предстоящий сезон станет для Овечкина последним в НХЛ, то Кросби обогонит его благодаря двухлетнему продлению контракта на 17,4 млн, которое он подписал в сентябре прошлого года. За 22 сезона в лиге он заработает чуть больше 173,29 млн.
Хотя эти суммы кажутся огромными, заработки Овечкина на сегодняшний день — ничтожная мелочь по сравнению с заработками в трех других крупных североамериканских спортивных лигах. Россиянин занял бы 28-е место по общему заработку в истории NFL, 84-е место в НБА и 67-е место в MLB. Для сравнения, недавнее трехлетнее продление контракта звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича на 165 млн принесет ему больше денег, чем Овечкин заработал за всю карьеру.
Аарон Роджерс (380,65 млн), Леброн Джеймс (538,69 млн) и Алекс Родригес (455,15 млн) являются игроками с наибольшим заработком в своих лигах.