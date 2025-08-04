Овечкин заработал больше всех денег в истории НХЛ. В топ-3 еще один хоккеист из России

Хотя эти суммы кажутся огромными, заработки Овечкина на сегодняшний день — ничтожная мелочь по сравнению с заработками в трех других крупных североамериканских спортивных лигах. Россиянин занял бы 28-е место по общему заработку в истории NFL, 84-е место в НБА и 67-е место в MLB. Для сравнения, недавнее трехлетнее продление контракта звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича на 165 млн принесет ему больше денег, чем Овечкин заработал за всю карьеру.