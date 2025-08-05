«В “Филадельфии” любят россиян». Экс-игрок «Флайерз» Максим Сушко — о перспективах Мичкова

— Я думаю, да. Руководство «Филадельфии» очень любит российских хоккеистов, с удовольствием приглашает их в команду. У Матвея был классный дебютный сезон в «Филадельфии». Если он продолжит прогрессировать, то в будущем станет главной звездой команды. Приятно следить за ним, за его игрой. Искренне желаю, чтобы у него получилась большая карьера в НХЛ, — приводит слова Сушко «Татар-Информ».