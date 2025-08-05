Уэйн Гретцки и Мэттью Ткачук войдут в Совет по спорту при президенте США Дональде Трампе

Созданная организация при главе США будет разрабатывать школьные программы для поощрения за выдающиеся достижения в физическом воспитании и поддерживать разработку Президентской премии в области фитнеса, работая в партнёрстве со спортсменами, тренерами, командами и школами, чтобы обеспечить доступ к фитнесу и здоровому образу жизни.