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Уэйн Гретцки и Мэттью Ткачук войдут в Совет по спорту при президенте США Дональде Трампе

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук будут включены в Совет по спорту, фитнесу и питанию при президенте США Дональда Трампа.

Источник: Чемпионат.com

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук будут включены в Совет по спорту, фитнесу и питанию при президенте США Дональда Трампа.

Созданная организация при главе США будет разрабатывать школьные программы для поощрения за выдающиеся достижения в физическом воспитании и поддерживать разработку Президентской премии в области фитнеса, работая в партнёрстве со спортсменами, тренерами, командами и школами, чтобы обеспечить доступ к фитнесу и здоровому образу жизни.

Кроме Гретцки и Ткачука, в Совет будут приняты комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и другие известные личности в мире североамериканского спорта.