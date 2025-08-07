Русского гения признали в Америке! Кучеров — лучший крайний нападающий в НХЛ, Овечкин даже не в десятке

«6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол, обогнав Уэйна Гретцки и установив снайперский рекорд всех времен. Сейчас этот рекорд составляет 897 шайб, в прошлом сезоне он финишировал третьим в сезоне НХЛ с 44 голами. Это был 14-й раз, когда 39-летний левый нападающий забросил минимум 40 шайб, что является рекордом за всю историю. Свой 20-й гол он забил 11 января, став вторым игроком в лиге, забивавшим 20 сезонов подряд по 20 голов (Горди Хоу, 22 сезона). Гол Овечкина, которым 4 апреля он сравнялся с Гретцки, стал для Ови 136-м победным, так он обошел Ягра и установил еще один рекорд. У него было 73 очка в прошлом сезоне, всего за карьеру 1623 балла, 11-е место в истории лиги. 18 очков отделяет Овечкина от Джо Сакика (1641), занимающего 10-ю строчку. Овечкину осталось сыграть девять матчей, чтобы стать 23-м игроком в истории лиги, сыгравшим 1500 игр», — пишут авторы рейтинга про Ови.