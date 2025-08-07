Русского гения признали в Америке! Кучеров — лучший крайний нападающий в НХЛ, Овечкин даже не в десятке

Продолжаем знакомиться с различными рейтингами, которых с приближением нового сезона НХЛ становится все больше. В этот раз NHL Network выпустили свой топ-20 крайних нападающих лиги. Зрелищные голы, хитрые передачи, способность прорваться к воротам — идеальный набор для крайнего нападающего по мнению авторов рейтинга, в который попали сразу четверо россиян.
Лучшего снайпера в истории НХЛ авторы топа определили на 17 строчку. Недооценка? Вряд ли. Все-таки здесь, во-первых, делаем скидку на возраст, сезон-2025/2026 дядя Саша будет начинать в 40-летнем возрасте. Во-вторых, Александра сложно назвать разносторонним игроком, комбинирующим в себе все упомянутые черты. Основное для Овечкина — голы, именно поэтому он и находится в том статусе, с которого был начат этот отрывок.
«6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол, обогнав Уэйна Гретцки и установив снайперский рекорд всех времен. Сейчас этот рекорд составляет 897 шайб, в прошлом сезоне он финишировал третьим в сезоне НХЛ с 44 голами. Это был 14-й раз, когда 39-летний левый нападающий забросил минимум 40 шайб, что является рекордом за всю историю. Свой 20-й гол он забил 11 января, став вторым игроком в лиге, забивавшим 20 сезонов подряд по 20 голов (Горди Хоу, 22 сезона). Гол Овечкина, которым 4 апреля он сравнялся с Гретцки, стал для Ови 136-м победным, так он обошел Ягра и установил еще один рекорд. У него было 73 очка в прошлом сезоне, всего за карьеру 1623 балла, 11-е место в истории лиги. 18 очков отделяет Овечкина от Джо Сакика (1641), занимающего 10-ю строчку. Овечкину осталось сыграть девять матчей, чтобы стать 23-м игроком в истории лиги, сыгравшим 1500 игр», — пишут авторы рейтинга про Ови.
Топ-10 лучших крайних нападающих открывает Хлебушек. Артемия Панарина определили ровно посредине в списке лучших. Следующий сезон — последний по нынешнему соглашению Артемия с «Рейнджерс», уже ходят различные разговоры о том, стоит ли «синерубашечникам» давать новый контракт россиянину.
«Панарин был лучшим в команде по результативности на протяжении первых шести лет контракта, который он подписал 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне 33-летний левый нападающий был лучшим в “Нью-Йорке” по очкам (89), голам (37), передачам (52), голам в большинстве (8) и броскам в створ (237). С момента прихода в “Рейнджерс” он занимает четвертое место в НХЛ с 550 (186+364) очками в 430 играх, набирая не менее 89 очков в четырех сезонах подряд и в пяти из последних шести сезонов. Единственные другие игроки, которые четыре сезона подряд набирали не менее 89 очков, — это Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид», — объясняют свой выбор авторы рейтинга.
На третью строчку определили Кирилла Капризова. Нападающий «Миннесоты Уайлд» попал, кажется, за последний год если не во все, то во многие рейтинги, и это неудивительно. Прошлый сезон стал лучшим в карьере по статистике для россиянина. А теперь имя Кирилла еще постоянно в центре внимания из-за его будущего — новое соглашение с Капризовым все еще не подписано.
«Капризов делил четвертое место в списке бомбардиров НХЛ с 50 очками (23+27) по состоянию на 23 декабря, но до конца регулярного сезона он сыграл семь игр из-за рецидивирующей травмы нижней части тела. Он закончил регулярку с 56 очками (25 голов, 31 передача) в 41 матче; его средний показатель в 1,37 очка за игру был лучшим результатом за его 5-сезонную карьеру в НХЛ и самым высоким результатом за один сезон среди всех игроков “Уайлд” (минимум 40 игр). Капризов восстановился и стал лидером “Миннесоты” в плей-офф с девятью очками (пять голов, четыре передачи) и 22 бросками в створ в шести играх. До прошлого сезона 28-летний левый крайний забивал не менее 40 голов три сезона подряд».
Возглавляет рейтинг 20 лучших крайних форвардов также россиянин — Никита Кучеров. Обладатель приза лучшему бомбардиру НХЛ, а также лучший игрок по версии самих хоккеистов, в этом сезоне Кучерова оставили лишь без «Харт Трофи». Кстати, тройка, в которой играет Кучеров, вошла в пятерку лучших по версии издания «The Hockey Writers».
«Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 121 результативным баллом (37+84) в 78 играх, второй сезон подряд и третий раз в карьере, когда 32-летний правый нападающий выиграл “Арт Росс Трофи”. Он один из 10 игроков, выигравших приз лучшему бомбардиру лиги как минимум трижды: остальные семеро уже введены в Зал хоккейной славы или обязательно войдут туда когда-нибудь (Яромир Ягр, Коннор Макдэвид). Ему осталось шесть очков до того, чтобы стать 101-м игроком НХЛ и шестым россиянином, набравшим 1000 очков», — восхищаются Кучеровым авторы топа.
Автор: Надежда Тонконог