Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Это будет морально непростой период». Быков — о возможно последнем сезоне Овечкина в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможно последнем сезоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алексанрда Овечкина в НХЛ.

Источник: Getty Images

— Как думаете, какие цели будут у Овечкина в свой, вероятнее всего, последний сезон в НХЛ?

— Овечкин провёл впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг. Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться. Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — цитирует Быкова «Матч ТВ».