«Это будет морально непростой период». Быков — о возможно последнем сезоне Овечкина в НХЛ

— Овечкин провёл впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг. Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться. Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — цитирует Быкова «Матч ТВ».