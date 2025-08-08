Андреянов вошел в тройку самых перспективных хоккеистов «Коламбуса»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский голкипер системы московского ЦСКА Петр Андреянов вошел в тройку самых перспективных хоккеистов системы «Коламбус Блю Джекетс» по версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В июне Андреянов был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером на драфте НХЛ. 18-летний голкипер стал единственным хоккеистом из России, которого задрафтовали в первом раунде.
Возглавил список перспективных хоккеистов «Коламбуса» 19-летний канадский защитник Кэйден Линдстрем, вторым в рейтинге идет его соотечественник защитник Джексон Смит, выступающий за университет Пенсильвании в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Андреянов в сезоне-2024/25 Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе «Красной Армии» одержал 23 победы в 37 матчах регулярного чемпионата, отразил 94,2% бросков и провел три игры на ноль.