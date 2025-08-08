Тайный брак, роман с певицей и мисс бикини: как Буре нашел идеальную жену

Ему регулярно приписывали отношения с разными звездами спорта и шоу-бизнеса — Анна Курникова, Ксения Собчак, Катя Лель… Среди них выделяется роман с очень популярной певицей в 90-е годы.
«Женил Пашу, чтобы не выпроводили из Ванкувера»
Семнадцатилетний Буре дебютировал за основу ЦСКА в 1988 году в матче против рижского «Динамо». Забросил первую шайбу уже на четвертой минуте. Молодого форварда заметили в сборной, и на следующий год Павел отправился на Аляску, где проходил молодежный чемпионат мира.
Для СССР турнир стал триумфальным, а Буре отметился восемью шайбами и шестью результативными передачами. Конечно, такое яркое выступление не могло не привлечь к нему внимание со стороны команд Национальной хоккейной лиги.
18-летний форвард попадал под строгий регламент НХЛ для молодых хоккеистов — его должны были задрафтовать в течение первых трех раундов. Однако в начале 1990-х североамериканские клубы не сильно рассчитывали на возможный приезд советских хоккеистов и в ранних раундах отдавали предпочтение другим игрокам.
Именно поэтому «Ванкувер» задрафтовал Буре под общим 113-м номером в шестом раунде. Почему так поздно? Директор по хоккейным операциям «Ванкувера» нашел лазейку. Исключение в правиле о драфте молодых игроков гласило, что такого хоккеиста можно выбрать в любой момент, если он провел хотя бы два сезона на высшем уровне и сыграл в каждом из них по крайней мере по 11 матчей.
Выбор Буре «Ванкувером» едва не спровоцировал скандал. В других клубах утверждали, что у россиянина только один полноценный сезон, так как во втором он наиграл всего девять матчей. В руководстве НХЛ провели расследование, по результатам которого заявили об отмене выбора «Ванкувера». Однако все утряслось — клуб предоставил лиге протоколы с выставочных матчей ЦСКА с участием Буре, и нападающего все-таки допустили до переезда в канадский клуб.
Именно с переездом и связана скандальная история с фиктивным браком российского хоккеиста. Уже на стадии переговоров «Ванкувера» и ЦСКА Буре столкнулся со сложностями — клубы не могли сойтись в стоимости компенсации. В итоге Павел согласился пожертвовать 50 тысячами долларов из собственного контракта с канадцами.
После переезда в Северную Америку у Буре возникла новая проблема. Агент Виктор Нечаев рассказывал, что из-за проблем с документами россиянину пришлось экстренно жениться ради получения рабочей визы. На аферу согласилась модель Джейми Бон.
«Чтоб Пашу не выпроводили из Ванкувера, я женил его в Лас-Вегасе, — говорил он. — Отыскал девчонку, которая согласилась на фиктивный брак. Не знаю, сколько Буре ей заплатил, — скорее всего, тысяч десять».
Сам Буре эту историю отрицает и называет «полнейшей ерундой». К тому же, через некоторое время после «свадьбы» законы в США поменялись, и никакого брака ради «зеленой карты» больше было не нужно.
Тем не менее, тот же директор «Ванкувера» по хоккейным операциям подтвердил брак Буре в своей книге. По его словам, он нанял частного детектива, чтобы нарыть на хоккеиста компромат.
«Мы думали, что сможем заметить что-то, что может сыграть нам на руку. Может, застукать его с проституткой. Накопать грязи. Мы выяснили, что Павлу устроили фиктивный брак в Лас-Вегасе, чтобы его не депортировали. Он заплатил женщине 10 тысяч долларов, чтобы получить “зеленую карту”, — вспоминал функционер.
Разошелся с поп-звездой, потому что «очень любил женщин»
Если брак и был, то он распался сразу же, как в стране смягчили требования для иностранцев. Буре ярко выступал за «Ванкувер» до 1998 года, а вскоре после ухода из клуба у хоккеиста начались новые яркие отношения со звездой эстрады Ириной Салтыковой.
Хоккеист познакомился с певицей в 1999 году, когда приехал в Москву из США. Буре отдыхал в одном из столичных клубов, где Салтыкова принимала участие в концерте. Спортсмен сделал первый шаг.
Салтыкова позже признавалась, что не знала, кто такой Буре, поскольку не следила за хоккеем. Для нее он был «очень милым и улыбчивым красавцем». По словам Салтыковой — типичный американец.
«Паша меня абсолютно покорил тем, что исключительно хорошо воспитан. Сразу стал рассказывать о своем детстве и показался таким… немножко наивным, что ли. Это очень трогательно выглядело: звезда мирового уровня — и совершенно не испорченный ни славой, ни деньгами», — рассказывала певица.
Пара пыталась держать роман втайне от посторонних. Салтыкова отмечала, что их отношения имели потенциал стать «громким светским скандалом», который поднял бы уровень ее популярности, но взаимная любовь и уважение были важнее.
Как часто бывает в подобных парах, одной из причин разрыва стал график. Буре продолжал выступать в НХЛ, а Салтыкова часто находилась в гастролях по России. Спустя четыре года отношений они расстались. До свадьбы дело не дошло. Не в последнюю очередь — из-за связей Буре с другими девушками.
«Во-первых, он меня младше. Во-вторых, он очень любит женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Мне не нужен известный человек, артист или спортсмен», — заявляла Салтыкова.
«Спас жизнь» модели и создал семью в 38
Спустя некоторое время после расставания с Салтыковой, Буре начал встречаться с российской моделью и актрисой Евгенией Лаповой. Девушка была победительницей всевозможных конкурсов красоты — от «Сибирской красавицы» до «Мисс Бикини Мира».
С Буре она познакомилась в 2004 году на концерте «Фабрики звезд», а уже на следующий день Павел приехал за ней, чтобы отвезти на вечеринку. Роман получился недолгим, но не без трогательных моментов. Лапова даже рассказывала, что однажды хоккеист спас ей жизнь.
«Как-то летом, спустя несколько месяцев после знакомства, я вдруг слегла с температурой под сорок… Температура держалась несколько дней, я бредила и, как говорили мои соседки по квартире, прощалась со всеми. Мне казалось, что я умираю… Никакие таблетки не помогали. Паша, узнав, что происходит, примчался уже через полчаса. Следом появились его личные врачи. Меня нашпиговали лекарствами. Так я пролежала пять дней, потому с трудом встала, надела длинную юбку и пошла в церковь напротив дома. Помолилась, и мне полегчало», — рассказывала она.
Буре «остепенился» после ухода из большого спорта. Он познакомился с моделью Алиной Хасановой на отдыхе в Турции. Разница в 15 лет не смущала партнеров, и 10 октября 2009 года они поженились — спустя четыре года после знакомства.
После свадьбы, которую с шиком отметили в Москве и в Майами, супруга Буре решила посвятить себя семье. В 2013-м в семье появился сын, которого назвали в честь отца. Дочь, родившуюся в 2015 году, назвали необычным именем Палина — комбинацией имен обоих родителей. В 2018 году у Буре и Хасановой появился третий ребенок. Младшую дочь назвали Анастасией.
Автор: Роберт Шилькович