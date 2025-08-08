Тайный брак, роман с певицей и мисс бикини: как Буре нашел идеальную жену

«Как-то летом, спустя несколько месяцев после знакомства, я вдруг слегла с температурой под сорок… Температура держалась несколько дней, я бредила и, как говорили мои соседки по квартире, прощалась со всеми. Мне казалось, что я умираю… Никакие таблетки не помогали. Паша, узнав, что происходит, примчался уже через полчаса. Следом появились его личные врачи. Меня нашпиговали лекарствами. Так я пролежала пять дней, потому с трудом встала, надела длинную юбку и пошла в церковь напротив дома. Помолилась, и мне полегчало», — рассказывала она.