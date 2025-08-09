Ричмонд
Администрация Байдена хотела «наказать Путина», выгнав из НХЛ всех российских хоккеистов, включая Овечкина

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из США, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными, утверждает Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

В месяцы, предшествовавшие обмену заключенными в августе 2024 года, в результате которого на родину вернулись американский журналист Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан, администрация Байдена, как сообщается, рассматривала вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на Россию и добиться их освобождения.

В опубликованном в четверг расследовании The Wall Street Journal говорится, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обдумывал возможность надавить на российского президента Владимира Путина, выдворив из НХЛ российских звезд. Это рассматривалось как альтернатива просьбе к союзнику США — Германии — об освобождении российского киллера, приговоренного к пожизненному заключению.

«Администрации нужно было изучить альтернативные варианты обмена, не включающие убийцу, или другие способы давления на Кремль, — говорится в материале. — Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В итоге он отказался от этой идеи».

Вместо этого Салливан и администрация пошли на крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными, в рамках которого, по данным BBC, был передан и тот самый киллер. В сделке участвовали 24 человека.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
