В НХЛ заявили, что никогда не рассматривали возможность высылки Овечкина

Вопрос о высылке российских игроков из США никогда не рассматривался в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил «Матч ТВ» заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«Такая возможность нами никогда не упоминалась, я не думаю, что она когда‑либо серьезно рассматривалась», — сказал Дэйли.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в преддверии обмена американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в августе 2024 года администрация Джо Байдена рассматривала возможность высылки из США российских хоккеистов.
По данным газеты, такую возможность изучал советник экс-президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чтобы оказать давление на Россию и добиться освобождения заключенных, в том числе Гершковича и Уилана, но в итоге он отказался от этой идеи.
В прошлом сезоне хотя бы одну игру в НХЛ провели 65 российских хоккеистов, а Александр Овечкин в апреле стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.