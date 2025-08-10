Уйти нельзя остаться. Стоит ли Овечкину заключить новый контракт в НХЛ?

Во-первых, это всё те же пресловутые рекорды. Даже после свержения Уэйна Гретцки со снайперского Олимпа НХЛ остальные возможные рекорды Овечкина не потеряли в значимости и даже, наоборот, стали актуальнее. Причина проста: главные хейтеры Александра после 6 апреля 2025 года начали активно форсить тему того, что Гретцки в любом случае всегда будет выше, так как канадец лидирует практически во всех остальных статистических компонентах НХЛ, в то время как у россиянина его рекорд едва ли не единственный. Именно поэтому мотивацией Ови продолжить выступления в сильнейшей лиге мира должно стать желание закрыть рты критикам и здесь. Тем более что несколько исторических рекордов Александр установить ещё может.