37-летний Маршан назвал главный фактор подписания долгосрочного контракта с «Флоридой»

«Продление Беннетта и Аарона стало решающим фактором для моего решения остаться. Эти ребята потрясающие, мне с ними очень комфортно, и я действительно хотел остаться. Я просто не думал, что это возможно. Я не особо обращал внимание на ситуацию с потолком зарплат, но я знал, что мы с этим столкнёмся», — приводит слова Маршана RG.