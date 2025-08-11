Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Трое российских хоккеистов вошли в 25 лучших игроков «Детройта» по версии Daily Faceoff

Трое российских хоккеистов попали в 25 лучших игроков в истории «Детройт Ред Уингз» по версии Daily Faceoff.

Источник: NHL.com

На 16-м месте оказался защитник Владимир Константинов, восьмое место занял нападающий Павел Дацюк, шестым стал форвард Сергей Фёдоров. Первое место в рейтинге занял легендарный канадский нападающий Горди Хоу.

«Если бы не несчастный случай, Константинов был бы в Зале славы, и точка. Внушительный защитник, бывший игрок сборной СССР играл жёстко, в то время, когда россияне считались мягкотелыми. В Константинове не было мягкотелости», — цитирует журналиста Тайлера Кюля Daily Faceoff.

Константинов дважды входил в четвёрку лучших по итогам голосования за «Норрис Трофи», заняв второе место после Брайана Лича в сезоне-1996/1997. Показатель полезности Константинова за карьеру «+185» — четвёртый в истории «Детройта».