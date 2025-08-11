Трое российских хоккеистов вошли в 25 лучших игроков «Детройта» по версии Daily Faceoff

«Если бы не несчастный случай, Константинов был бы в Зале славы, и точка. Внушительный защитник, бывший игрок сборной СССР играл жёстко, в то время, когда россияне считались мягкотелыми. В Константинове не было мягкотелости», — цитирует журналиста Тайлера Кюля Daily Faceoff.