Овечкин улетит в США в начале сентября, сообщил источник

Александр Овечкин улетит в США в первых числах сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улетит в США в первых числах сентября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».

Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39-летнего россиянина 897 заброшенных шайб.

