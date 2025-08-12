Ричмонд
Матвей Мичков назвал личные цели на новый сезон НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о личных целях на новый сезон НХЛ.

Источник: Getty Images

«Были взлёты и падения. Моя задача — провести следующий сезон на одном дыхании, желательно без падений, чтобы не было таких затяжных серий, в которых ты не мог набрать очки, как это было в первом сезоне», — приводит слова Мичкова ТАСС.

В своём дебютном сезоне-2024/2025 Матвей Мичков провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (26+37) очка. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».