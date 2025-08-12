Работать с Ротенбергом или уйти из хоккея? Что ждет Овечкина после Америки

Если же предположить, что Александр Михайлович подпишет с «Кэпиталз» новое однолетнее соглашение, то к чему это может привести? Во-первых, самым важным был, есть и будет фактор здоровья хоккеиста. Овечкин — известный богатырь, могучий спортсмен, чьи уникальное здоровье и крепкий организм позволили ему пройти карьеру с наименьшим количеством повреждений и травм. В сентябре россиянину исполнится 40 лет, но своей игрой и отношением к хоккею он доказывает, что возраст — это просто цифры. В минувшей «регулярке» Овечкин настрелял 44 гола, и если бы не полтора месяца больничного из-за перелома ноги, то он бы достиг и преодолел отметку в 50 шайб. Впереди лидера «Вашингтона» ждет звание первого в истории НХЛ игрока, забросившего за карьеру 900 шайб в чемпионатах лиги, но в Америке ждут большего и желают, чтобы Ови добрался до отметки в 1000 голов. Как минимум — с учетом «регулярок» и плей-офф.