Работать с Ротенбергом или уйти из хоккея? Что ждет Овечкина после Америки

Александр Овечкин готовится к новому сезону Национальной хоккейной лиги, который станет для российского нападающего последним по текущему контракту с «Вашингтон Кэпиталз». Возможно, по окончании сезона лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ завершит карьеру в Америке. О том, что ждет Овечкина в будущем, — в материале РИА Новости Спорт.
Все решено. Или нет?
Сезон-2025/26 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтон Кэпиталз». Дальнейшая судьба россиянина является одной из главных тем для обсуждения. Сам Овечкин на подобные вопросы, которых в его адрес поступает все больше, дает свой любимый ответ: «Поживем — увидим». Ранее в ходе общения с российскими журналистами в рамках церемонии открытия именной хоккейной коробки во дворе на севере Москвы, где Александр провел свое детство, лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ отметил, что пока не ведет переговоров с «Вашингтоном» о подписании нового контракта, в то же время не исключив вариант продолжения сотрудничества с «Кэпиталз». Не торопится прощаться с Овечкиным и лига.
«Слишком рано об этом говорить. У нас еще много времени, чтобы решить эти вопросы и все запланировать», — ответил РИА Новости заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на вопрос о возможной подготовке к праздничным мероприятиям в честь россиянина и его потенциально последнем сезоне в Америке.
Однако на деле все слова будто бы имеют признаки формальности, и все указывает на прощание Овечкина с НХЛ. Этим летом в хоккейных кулуарах стало известно об ограничениях лиги на эксклюзивное общение с российскими СМИ ввиду подготовки от НХЛ документальных материалов о карьере лидера «Вашингтона», а чуть ранее интересное заявление сделала супруга его супруга.
«Где он продолжит карьеру? У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. И я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — сказала Анастасия Овечкина интервью aif.ru.
Остаться в НХЛ?
Интересной была последующая реакция самого Александра. После благотворительного Матча года с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, который прошел 13 июля в Москве, капитан «Вашингтона» ответил на неудобный вопрос и дал понять, что слова его супруги, вероятно, интерпретировали не так.
«Супруга ничего не подтверждала. Она сказала, что мы, может быть, будем играть в России. Все может быть. Дата же не называлась. Это бред, который, вы, ребята, начинаете переворачивать и ставить нас в неудобное положение. Могу ли остаться в НХЛ еще на сезон? Все может быть», — заявил Овечкин.
Если же предположить, что Александр Михайлович подпишет с «Кэпиталз» новое однолетнее соглашение, то к чему это может привести? Во-первых, самым важным был, есть и будет фактор здоровья хоккеиста. Овечкин — известный богатырь, могучий спортсмен, чьи уникальное здоровье и крепкий организм позволили ему пройти карьеру с наименьшим количеством повреждений и травм. В сентябре россиянину исполнится 40 лет, но своей игрой и отношением к хоккею он доказывает, что возраст — это просто цифры. В минувшей «регулярке» Овечкин настрелял 44 гола, и если бы не полтора месяца больничного из-за перелома ноги, то он бы достиг и преодолел отметку в 50 шайб. Впереди лидера «Вашингтона» ждет звание первого в истории НХЛ игрока, забросившего за карьеру 900 шайб в чемпионатах лиги, но в Америке ждут большего и желают, чтобы Ови добрался до отметки в 1000 голов. Как минимум — с учетом «регулярок» и плей-офф.
Во-вторых, нужно ли это самим «Кэпиталз»? С одной стороны, вся франшиза буквально существует благодаря Овечкину, клуб успешно зарабатывает на имени Александра, на продаже билетов и атрибутики, которые реализуются среди огромного числа желающих так или иначе прикоснуться к легенде. С другой, «Вашингтону» как команде предстоит сделать новый шаг в преемственности поколений. Этим клуб успешно занимается последние пару лет и постепенно готовится к передаче эстафеты от Овечкина другим игрокам «Кэпиталз», которые в будущем должны стать лидерами «столичных». С точки зрения данного вектора развития важно не затянуть процесс.
Или вернуться в «Динамо»?
Наиболее логичным и самым красивым в этой истории выглядит вариант с возвращением Овечкина в родной клуб. Александр Михайлович — истинный динамовец, вся его семья имеет неразрывную связь с бело-голубыми цветами. Достигнув на клубном уровне всех вершин, очевидным кажется завершение Овечкиным профессиональной карьеры в качестве игрока «Динамо». Это понимает и сам хоккеист.
«Посмотрим. Скорее всего, да, в “Динамо”. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — говорил прославленный россиянин в интервью «СЭ».
Возвращение Овечкина в «Динамо» принесет пользу и клубу, и всей КХЛ. По крайней мере, в вопросе популяризации хоккея в России. Уровень интереса к нашей лиге и к московской команде в частности вырастет многократно. А уж если смотреть на ситуацию в разрезе возможного сотрудничества Ови с Романом Ротенбергом, с недавнего времени трудящегося в клубной структуре «бело-голубых», то о рейтингах отечественного хоккея представители других видов спорта в стране будут мечтать.
Для «Динамо» возвращение своего воспитанника будет иметь и практический смысл: все-таки Овечкин — первоклассный снайпер, лучший в мире игрок в вопросе того, как отправить шайбу в чужие ворота. Окружить прославленного форварда качественными напарниками столичный клуб при верном отношению к делу способен.
«Не готов играть до 55 лет»
В то же нельзя забывать, что Овечкин прежде всего — человек, муж и отец. С того момента, как в его семье с Анастасией появились дети, Александр Михайлович заметно изменился, стал еще более ответственным и серьезным. Он честно относится к работе и к спорту, но семья важнее хоккея. Овечкин очень сильно любит жену и детей, и в его глазах и поведении видно огромное желание посвятить себя сыновьям. Сергей и Илья Овечкины уже вовсю катаются на коньках, держат в своих руках клюшки и ходят на тренировки, а Александр Михайлович не раз отмечал стремление отдать их в хоккейную школу — причем не по своей прихоти, а из желания самих детей.
Достаточно взглянуть на старшего сына Овечкина. Сергею скоро исполнится семь лет, и к своим годам он полностью погрузился в хоккейную жизнь: регулярно тренируется под контролем своей бабушки, прославленной двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Николаевны Овечкиной, несколько раз сыграл с отцом в благотворительных матчах и даже принял участие в Матче звезд НХЛ, где забил легендарному голкиперу Роберто Луонго с передачи не менее легендарного Сидни Кросби. Карьера Овечкина-младшего еще не началась, а она уже насыщеннее, чем у множества профессиональных игроков. Нет никаких сомнений, что старший сын Александра Михайловича свою карьеру все-таки построит, но сам лучший голеадор мира станет свидетелем этого исключительно как отец, а не игрок. Повторять путь Горди Хоу он не намерен:
«С сыном я уже выходил на лед, поэтому мечта сбылась. Сыграть с ним вместе на профессиональном уровне? До 55 лет я не готов играть».
Пока нет и предпосылок к тому, что Овечкин найдет себя в роли тренера. Об интересе заниматься этой деятельностью Александр Михайлович никогда не говорил. Куда вероятнее, что после завершения карьеры игрока он полностью посвятит себя семье. При этом не исключено, что Ови найдет себе работу в административной должности.
Последние несколько лет прославленный российский хоккеист имеет пусть и условный, но статус советника президента «Динамо», а вскоре в Москве также откроется академия Овечкина, успешное развитие которой для Александра — вопрос особенный и принципиальный. К тому же вот уже семь лет в Подмосковье проводится детско-юношеский турнир его имени. Поддержка и повышение уровня хоккея среди детей выглядят для Овечкина куда более привлекательной деятельностью в спорте.