«Тампа-Бэй» переименовала домашний стадион «Амали-Арену»

Домашний стадион «Тампа-Бэй» переименован в Benchmark International Arena, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Getty Images

Соглашение подразумевает многолетнее партнерство с международной компанией, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению. Штаб-квартира Benchmark International находится в Тампе с 2010 года.

В рамках соглашения Benchmark International получила право на переименование стадиона «Лайтнинг», который раньше назывался Amalie Arena. Также более $ 3 млн некоммерческих пожертвований будут направлены в пользу местного сообщества.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» уступила в первом раунде плей-офф «Флориде Пантерз» в пяти матчах.