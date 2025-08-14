Россиянин вошел в топ-20 лучших защитников НХЛ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев из «Юты Мамонт» вошел в топ-20 лучших защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Сергачев, который прошлым летом перешел в дебютировавшую в НХЛ «Юту», занял 18-е место в рейтинге.
«Сергачев провел впечатляющий дебютный сезон в новой команде, набрав 53 очка, включая лучшие в карьере 15 заброшенных шайб, в 77 матчах и заняв шестое место в НХЛ по среднему количеству времени, проводимому на льду (25 минут 7 секунд). Его 23 очка в большинстве являются лучшим результатом среди защитников “Юты”, а 140 заблокированных бросков — второй результат в команде. Россиянин — единственный хоккеист в лиге в прошлом сезоне, который в среднем проводил больше трех минут на льду и в большинстве (3:19), и в меньшинстве (3:02)», — отмечается на сайте НХЛ.
Лучшим защитником НХЛ признан канадец Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш», второе место занял американец Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс», первую тройку рейтинга замкнул американец Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».
Сергачеву 27 лет. С 2017 по 2024 год он выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг» в составе которой дважды завоевал Кубок Стэнли. Всего на счету Сергачева 552 матча и 310 (63+247) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.