Россиянин вошел в топ-20 лучших защитников НХЛ

«Сергачев провел впечатляющий дебютный сезон в новой команде, набрав 53 очка, включая лучшие в карьере 15 заброшенных шайб, в 77 матчах и заняв шестое место в НХЛ по среднему количеству времени, проводимому на льду (25 минут 7 секунд). Его 23 очка в большинстве являются лучшим результатом среди защитников “Юты”, а 140 заблокированных бросков — второй результат в команде. Россиянин — единственный хоккеист в лиге в прошлом сезоне, который в среднем проводил больше трех минут на льду и в большинстве (3:19), и в меньшинстве (3:02)», — отмечается на сайте НХЛ.