Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске

«Обе страны любят хоккей, так что я надеюсь, что у них всё получится, посмотрим», — заявил Овечкин.
«Люди любят хоккей в России, люди любят хоккей в США. Я надеюсь, что состоится большая встреча между Трампом и Путиным, после которой всё будет сделано», — приводит слова Малкина и Овечкина CNN.
Напомним, встреча лидеров России и США запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил перспективы проведения матчей между КХЛ и НХЛ.
