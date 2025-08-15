Ричмонд
Александр Овечкин встретился с Евгенией Медведевой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с экс-фигуристкой Евгенией Медведевой.

Источник: Чемпионат.com

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин поделился совместной фотографией с фигуристками Камилой Валиевой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

