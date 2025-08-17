Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Четверо россиян вошли в символическую сборную НХЛ за 25 лет

Овечкин, Кучеров, Малкин и Дацюк вошли в символическую сборную НХЛ за 25 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на официальном сайте список лучших игроков лиги, дебютировавших после 1 января 2000 года.

Лига включила в список четырех россиян: обладателя Кубка Стэнли и лучшего снайпера регулярных чемпионатов в истории лиги Александра Овечкина, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина, двукратных обладателей трофея Павла Дацюка и Никиту Кучерова.

Также в список вошли нападающие Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос; защитники Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер; вратари — Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.

