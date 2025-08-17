Четверо россиян вошли в символическую сборную НХЛ за 25 лет

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на официальном сайте список лучших игроков лиги, дебютировавших после 1 января 2000 года.
Лига включила в список четырех россиян: обладателя Кубка Стэнли и лучшего снайпера регулярных чемпионатов в истории лиги Александра Овечкина, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина, двукратных обладателей трофея Павла Дацюка и Никиту Кучерова.
Также в список вошли нападающие Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос; защитники Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер; вратари — Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.