Гашек прокомментировал встречу Трампа и Путина

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Гашек заявил, что никогда не забудет, как американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина. «И на этой дорожке президент США с улыбкой поприветствовал Путина, пожал ему руку и прошел вместе с ним», — подчеркнул он.

15 августа Трамп на Аляске провел переговоры с Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Глава Белого дома оценил ее на «десять из десяти».

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.